La UOC celebra un nou acte de graduació a l'Auditori de Barcelona

La UOC celebra un nou acte de graduació a l'Auditori de BarcelonaEl 28 de novembre, l'Auditori de Barcelona acollirà l'acte de graduació dels estudiants que han culminat els estudis al llarg del curs 2008-2009. Enguany, més de 5.500 alumnes han aconseguit un títol universitari amb la UOC. La gala serà presidida per la rectora, Imma Tubella, i el padrí de la promoció serà el periodista Manuel Campo Vidal, director de l'Institut de Comunicació Empresarial. Les representants dels graduats i graduades seran Inma Clérigues, titulada en Ciències Empresarials, i Montserrat Tugas, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques.
A diferència de la cerimònia que va tenir lloc a Madrid el 14 de novembre, la gala de Barcelona es dividirà en dos torns, atès l'elevat nombre d'assistents que hi prendran part. Així, la primera sessió (que començarà a les 9.30 del matí) s'adreçarà als graduats dels Estudis d'Economia i Empresa i als de Dret i Ciència Política, mentre que la segona (a partir de les 12.30) donarà cabuda als titulats procedents d'altres llicenciatures i diplomatures, com també als participants dels programes de màster, postgrau i doctorat.
Aquesta vegada, a més, l'acte es farà ressò de dues fites rellevants: el quinzè aniversari de la fundació de la UOC i la creació de la comunitat de graduats UOC Alumni. Pel que fa a la primera efemèride, la rectora de la UOC recordarà en el seu discurs com ha evolucionat la Universitat des de la seva posada en marxa. A més, tots els graduats i graduades rebran un obsequi commemoratiu dissenyat per l'artista catalana Kima Guitart.
D'altra banda, la cerimònia també donarà a conèixer UOC Alumni, un nou espai d'intercanvi per als més de 22.500 titulats i titulades de la UOC, i que aspira a convertir-se en un nexe d'unió internacional entre aquests i la societat, impulsant una xarxa de talent i potenciant la formació permanent i el desenvolupament personal i professional dels seus integrants. Durant la gala es projectarà un vídeo de presentació, s'hi habilitarà un estand informatiu i s'oferirà als estudiants la possibilitat de fotografiar-se per a les orles de la promoció.
Una cerimònia consolidada
Els actes de graduació que anualment s'organitzen a Barcelona i Madrid són una cerimònia oficial de reconeixement per als alumnes que han superat amb èxit els estudis. Tot i que en el cas de la ciutat comtal l'acte ha tingut com a seu l'Auditori des de 2005, aquesta celebració també s'ha fet en altres punts de la geografia catalana al llarg de la seva història, com ara Manresa, Salt, Reus, Lleida i Sabadell. La primera gala va tenir lloc l'estiu de 1998 a Barcelona i va servir per a graduar els 12 primers titulats de la UOC