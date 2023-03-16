16/3/10 · Institucional

Novetats de graus i de màsters universitaris al Saló de l'Ensenyament 2010

Un any més, la UOC és present al Saló de l'Ensenyament. La presentació de la nova oferta acadèmica de grau i de postgrau serà el centre de les propostes de la Universitat en aquesta mostra, que es pot trobar a la Fira de Barcelona entre el 17 i el 21 de març.

Amb cent metres quadrats d’exposició, la UOC torna a ser present juntament amb la resta d’universitats al saló Estudia, dedicat als estudis reglats. A més de l’oferta acadèmica d’altres cursos, en aquesta ocasió la Universitat mostra novetats com els graus de Multimèdia, d’Enginyeria Informàtica i de Tecnologies de Telecomunicació. Aquestes tres titulacions adaptades a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) s’afegeixen a deu graus més que la UOC ja ofereix adaptats al pla de Bolonya.

Al seu torn, l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC serà present a l’estand del saló Futura, dedicat a la formació contínua. En aquest expositor, l’IIP també presentarà les seves novetats dins de l’ampli ventall de màsters, postgraus i especialitzacions que ofereix repartits per diferents àrees de coneixement.


Inauguració del Saló

La inauguració del Saló de l’Ensenyament s’ha programat per a aquest dimecres, 17 de març, al matí amb una visita per l’espai de la Fira de Barcelona encapçalada pel conseller d’Educació, Ernest Maragall, i el comissionat per a Universitats i Recerca, Joan Majó, acompanyats de diferents rectors universitaris, entre els quals la rectora de la UOC, Imma Tubella.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional

Accedeix