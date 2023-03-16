Un any d'aprenentatge virtual a l'eLearn Center

Un any d'aprenentatge virtual a l'eLearn CenterAra fa un any, el febrer del 2009, la UOC va posar en marxa l'eLearn Center (eLC), un centre de recerca, innovació i formació en aprenentatge virtual (e-learning), dedicat especialment a l'ensenyament superior i a la formació al llarg de la vida. Aquest centre és un espai en constant evolució on és possible articular tot el treball sobre aprenentatge virtual i continuar obrint camí en l'àmbit de l'educació i les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC). Amb el mateix impuls que l'ha caracteritzat des del començament, l'eLC emprèn, enguany, nous projectes amb la finalitat de millorar les pràctiques formatives mitjançant l'ús de les TIC.
Avui dia, la xarxa d’experts de l’eLC té un centenar de professionals entre investigadors, professors, membres dels grups de recerca i innovació tant de la UOC com d’altres institucions afins a escala internacional. El repte permanent del centre és mantenir aquesta xarxa d’experts en constant intercanvi de coneixements relacionats amb l’aprenentatge virtual. Actualment, tres investigadors internacionals, mitjançant l’eLC Fellows 2009-2010, formen part temporalment del centre: la Dra. Lalita Rajasingham (Universitat Victòria de Wellington, Nova Zelanda), el Dr. Jakko van der Pol (Universitat d’Utrecht, Holanda) i el Dr. Agostino Marengo (Universitat de Bari, Itàlia). Aquest centre també té un programa de professors visitants, en el qual actualment participen el Dr. Paul Kirschner (Universitat Oberta, Holanda) i la Dra. Ileana de la Teja (Teleuniversitat del Quebec).
La recerca, una de les principals línies d’actuació del centre, s’orienta a donar respostes multidimensionals a les problemàtiques actuals i possibles millores i evolucions de l’aprenentatge virtual en l’ensenyament superior. Per aquest motiu, el 2009 l’eLC va posar en marxa el programa «La dimensió temporal en l’e-learning», que engloba temes relacionats amb els tres àmbits bàsics de l’aprenentatge virtual: processos d’ensenyament i aprenentatge, organització, gestió educativa i polítiques i recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge.
Els nous projectes a l’eLC
Entre els nous projectes d’aquest any, es destaca l’impuls del nou programa de doctorat d’e-learning, que afavorirà l’elaboració de tesis doctorals en les línies de treball i la formació de futurs investigadors del centre. Així mateix, l’eLC respon a altres reptes en l’àmbit de la innovació. A més de compartir els resultats de la innovació tant dins com fora de la Universitat, la voluntat és «articular una xarxa interdisciplinària, multisectorial i internacional, integrada per organitzacions, empreses i institucions d’ensenyament superior que treballin en l’àmbit de l’aprenentatge virtual, per a posar en marxa projectes conjunts», segons Iolanda García, directora d’innovació d’aquest centre. Durant una primera etapa, el treball d’innovació es potenciarà en tres línies temàtiques: la producció col·laborativa de coneixement a la xarxa; l’avaluació i l’autoregulació en l’assoliment de competències, i l’aprenentatge en entorns immersius –simulacions, mons virtuals, jocs digitals.