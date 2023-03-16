La UOC llança l'E-treball per afavorir la conciliació i promoure la flexibilitat de presència en el lloc de treballLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha posat en marxa un nou projecte pilot, anomenat E-treball, per afavorir la política de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la Universitat que alhora aposta per la flexibilitat de presència en el lloc de treball. La UOC llança aquesta iniciativa coincidint amb la commemoració, aquest dissabte, del Dia Internacional dels Treballadors.
El projecte pilot de la UOC, l'E-treball, incorpora com a novetat la possibilitat que una persona de cada àrea pugui treballar a distància quatre dies a la setmana durant un període de sis mesos. L'E-treball servirà per a analitzar l'abast i el potencial del programa, que s'ampliarà a altres persones de la Universitat si els resultats de la prova pilot són positius per a la institució i el benestar dels seus treballadors i treballadores.
La rectora de la UOC, Imma Tubella, considera que «cal desenvolupar polítiques que permetin que, sempre que sigui possible des d’un punt de vista organitzatiu i tecnològic, i eficient, es pugui decidir des d’on es treballarà, a partir de les premisses fixades per a cada equip i pels seus responsables. La filosofia que hi ha darrere és la d’un model d’organització que acosta les condicions de treball a les necessitats dels individus». Al seu torn, Josep Ginesta, director de l’Àrea de Persones de la UOC i responsable de la iniciativa, considera que «amb aquest programa ens volem dotar de bases sòlides per a instaurar un nou model de treball que aposti molt més per la flexibilitat de les condicions de treball». Amb l’E-treball, la Universitat vol oferir solucions innovadores a les necessitats actuals del seu col·lectiu, facilitant la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
La posada en funcionament del programa comportarà la constitució d'una comissió que establirà el calendari de desplegament de la prova pilot, definirà el procés de selecció dels candidats i candidates, garantirà l'aplicació correcta dels criteris i farà un seguiment de l'aplicació del projecte. Per a fer la selecció de les persones que participin en la prova pilot, es prioritzaran en una primera fase les que tinguin dificultats de mobilitat o que visquin en poblacions allunyades del seu centre de treball.
L'E-treball serà compatible amb la resta de mesures de conciliació que actualment s'apliquen a la UOC, vinculades a l'activitat, la formació, la maternitat/paternitat i la cura d'un familiar. Aquest fet obre les portes a la possibilitat que altres persones s'acullin a aquest o a altres programes de flexibilitat que ofereix la Universitat.
La UOC ha incrementat el nombre de persones que teletreballen de 163 el 2005 a 459 el 2009. En aquesta línia, la Universitat ha rebut nombrosos premis. El 2009 va rebre el premi de la Fundació Alares a la conciliació i, l'any 2007, el premi Empresa Flexible. Aquest segon guardó, de la consultora CVA, va ser concedit a la UOC per la seva política de conciliació, destinada a pares i mares que treballen a la Universitat, en els primers anys de vida dels nadons.
La UOC minimitza els riscos, el temps i les despeses dels treballadors
Els marcs amplis d'entrada i sortida del lloc de treball, els permisos especials, el teletreball, la salut proactiva, i també els sistemes de retribució flexible (possibilitat de rebre part del sou en tiquets restaurant, cost de guarderia o assegurança mèdica) són algunes de les mesures que la UOC aplica amb l'objectiu d'acostar-se a les necessitats específiques dels seus treballadors. D'aquesta manera, la Universitat minimitza els riscos, el temps i les despeses dels treballadors.