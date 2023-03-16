La UOC i la FAO s'uneixen per oferir programes centrats en seguretat alimentària

La UOC i la FAO s'uneixen per oferir programes centrats en seguretat alimentàriaLa rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Imma Tubella, i el director adjunt de la FAO, Hafez Ghanen, han signat avui un acord que permetrà integrar els programes a distància sobre informació en seguretat alimentària per a la presa de decisions de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) amb els que la UOC ofereix actualment al seu Campus Virtual.
Com es pot alimentar una població creixent de manera segura i donant resposta a problemes com la malnutrició, la pobresa i la fam que pateixen mil milions de persones a tot el món. Aquest és l'objectiu dels programes que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) han pactat avui oferir de manera conjunta mitjançant el Campus Global de la UOC.
El conveni, que s'ha signat a Roma, formalitza una col·laboració entre ambdues entitats que va començar fa un any i que va cristal·litzar el març passat en una especialització de Seguretat alimentària: avaluació i acció, que és integrada al màster que ofereix l'Àrea de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat de la UOC.
Tant aquest programa com els que la UOC i la FAO projecten desenvolupar a partir de la signatura d'aquest conveni són una extensió dels programes que ja oferia la FAO en línia, però adaptats i integrats al Campus Global de la UOC, cosa que permet que per primera vegada aquests continguts d'alta qualitat tinguin una acreditació universitària i estiguin subjectes a tutories.
Els cursos seran impartits per un equip internacional d'experts amb àmplia experiència en el camp de l'alimentació i busquen proporcionar a estudiants de diferents orígens una comprensió holística de la seguretat alimentària, capacitant-los per avaluar i analitzar projectes, però donant-los alhora les eines per a posar els seus coneixements en pràctica.
El primer programa entre la UOC i la FAO, que va arrencar al març, ja té 49 estudiants de 26 països tan diferents com el Sudan, Etiòpia, els Estats Units o Holanda, estudiants que en acabar rebran un diploma conjunt d'ambdues institucions i quinze crèdits vàlids en el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS).
Organització dedicada a eradicar la gana
La FAO centra la seva acció en activitats internacionals encaminades a eradicar la gana, ajudant els països en desenvolupament a modernitzar i millorar les seves pràctiques agrícoles, forestals i pesqueres, amb la finalitat d'assegurar una bona nutrició per a tots. Dedica una atenció especial a les zones rurals, on viu el 70% de la població mundial pobra.
La col·laboració entre la UOC i la FAO es basa en la seva comunitat d'objectius: mentre que una de les missions de la FAO és ajudar els països menys avançats a crear i enfortir la seva capacitat per a millorar el desenvolupament professional i contribuir a la seva sostenibilitat i al progrés econòmic i social, la UOC té la missió de promoure l'accés al coneixement mitjançant l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació, com també contribuir al progrés individual i social.