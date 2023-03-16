«Entenc que moltes dones s'hagin cansat de lluitar, de ser superdones»
Montserrat Gatell
Montserrat Gatell
Quins objectius s'ha marcat com a presidenta de l'Institut Català de les Dones?
El principal és donar més projecció a l'ICD com a institució pública. Dins d'aquest objectiu global s'hi inclouen tres prioritats. Una és lluitar contra la violència masclista, amb les eines que ja fa anys que funcionen i, si cal, revisar-les. Una altra consisteix a recuperar el talent femení que es perd en el món del treball, impulsant canvis en la cultura d'empresa i en el camp social. La tercera és incidir en l'educació, tant reglada com general, perquè és en l'educació on es gesta la violència masclista i la discriminació de les dones.
Hi continua havent moltes dones assassinades; sembla que no avancem. En què ens equivoquem?
Jo penso que sí que s'avança. Però hi ha molts tabús encara: la dona que és víctima de la violència masclista dins la llar, ho amaga. Si ho fa públic, és doblement victimitzada. Ara bé, els recursos no seran eficients al 100% fins que no hi hagi cap dona assassinada o amb lesions.
Com es pot lluitar contra l'abandonament professional de moltes dones?
D'una banda, hi ha una sèrie de projectes engegats des de la darrera legislatura per la Conselleria d'Empresa i Ocupació (abans, de Treball); de l'altra, hem de buscar complicitats amb agents socials, com les cambres de comerç, les associacions d'empresàries, d'altes directives..., que ja hi treballen. L'objectiu és derrocar els obstacles amb què es troben les dones en el món del treball i facilitar-los el camí. I, és clar, cal un canvi de mentalitat de tota la societat.
Es parla molt de conciliació, però els homes també haurien de conciliar...
Exacte; perquè, si és un repte exclusivament femení, és una falsa conciliació, i llavors tindrem una falsa igualtat. Actualment els homes tenen dos temps, el del lleure i el de la feina, mentre que les dones tenim tots els altres temps: el de la cura, el de la família, etc. Hem d'aconseguir posar en l'agenda pública que aquestes responsabilitats són tant de dones com d'homes i, des d'aquí, caminar cap a la conciliació.
Què hi poden fer les empreses?
A vegades n'hi hauria prou que complissin la llei. Moltes empreses fan la trampa de canviar el nom dels càrrecs per pagar un sou inferior a una dona que fa la mateixa feina que un seu company. Cal que les dones denunciïn aquestes situacions i, al mateix temps, hem de posar eines perquè no siguin objecte de represàlies a l'empresa.
Els càrrecs de direcció els ocupen majoritàriament homes.
Sí, i és obvi que no es tracta d'un problema de capacitat sinó de confiança. Sovint no es té en compte el talent femení de l'empresa i altres vegades la dona renuncia a aquests càrrecs perquè ha de tenir cura dels fills, de gent gran...
Tenir les mateixes oportunitats vol dir que els homes assumeixin una responsabilitat que ara no assumeixen. Entenc que moltes dones s'hagin cansat de lluitar... de ser superdones.
Com podem canviar el sentiment de culpabilitat històric que arrosseguem?
El canvi de mentalitat també l'hem de fer nosaltres. Tenim una càrrega moral important perquè som responsables de massa coses. Hi ajudaria que els homes assumissin responsabilitats en l'àmbit privat i familiar, però també els ho hem de deixar fer, cosa que a vegades no fem. És responsabilitat de tots i totes.
Com veu les joves d'avui? Fa la impressió que han perdut l'esperit de lluita feminista.
És possible que tinguin la sensació que ja és tot fet. El que veiem avui als instituts de secundària hauria de ser un toc d'alerta important. Les noies reprodueixen el rol de sotmetiment, han perdut l'actitud combativa i reivindicativa... I és que les sèries de televisió i els mitjans de comunicació reprodueixen aquests rols. I potser també les seves famílies.
Però no tinc gens de pressa. Sempre he pensat que hi ha un temps per a escriure, però que primer s'ha de viure. Montserrat Roig deia que una dona no havia d'escriure fins a quaranta anys. A partir d'aleshores sí, perquè ja ningú no et mira i pots començar a mirar tu