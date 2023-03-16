La UOC participa en el Saló de l'Ensenyament i en el Futura

La UOC participa en el Saló de l'Ensenyament i en el FuturaLa UOC participa un any més en la Setmana de la Formació i el Treball. La Universitat serà present al Saló de l'Ensenyament, que és del 23 al 27 de març al palau 2 del recinte de Montjuïc, amb un expositor informatiu sobre titulacions homologades. A més, participarà en el Saló Futura, la vuitena edició del qual tindrà lloc del 25 al 26 de març al palau 5 del mateix recinte. La rectora de la UOC, Imma Tubella, i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Pere Fabra, assistiran a la inauguració d'aquest saló el dia 24 de març.
La UOC torna a ser present al Saló de l'Ensenyament, un saló que ofereix totes les opcions educatives per a orientar i ajudar els estudiants que es vulguin continuar formant. En aquesta vint-i-dosena edició, hi haurà cent setanta-cinc expositors, en què seran representats els estudis d'ESO i batxillerat, universitaris i superiors, FP, formació ocupacional, idiomes, estudis complementaris i serveis d'ensenyament.
Al seu torn, l'Institut Internacional de Postgrau de la UOC (IIP) participarà amb un estand en el Saló Futura, l'única fira de l'Estat espanyol dedicada a màsters i postgraus. En aquest saló, centrat en la formació contínua, l'IIP presentarà les seves novetats en l'ampli ventall de màsters, postgraus i especialitzacions que ofereix repartits per diferents àrees de coneixement.
Inauguració del Saló
El Saló de l'Ensenyament obre les portes aquest dimecres. La inauguració és programada per a l'endemà, dijous 24 de març, a la tarda, amb una visita per l'espai de la Fira de Barcelona encapçalada pel conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, acompanyats de diferents rectors universitaris, entre els quals, la rectora, Imma Tubella i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Pere Fabra.