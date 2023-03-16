La música avançada ja és títol universitari

La música avançada ja és títol universitariAquest dimarts 4 de setembre a l'Ajuntament de Girona s'ha presentat l'acord marc de col·laboració entre la UOC i l'Escola de Música Avançada i So (EUMES) per a la creació d'un títol universitari propi. La intenció és augmentar l'oferta d'aquesta disciplina, conscients de l'existència d'una professió emergent i que cada cop té més demanda. L'acord l'han signat l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont; el vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC, Josep M. Duart, i el director d'EUMES, Carles Reixach.
La creació d'aquest títol universitari neix amb la voluntat de consolidar i reglar una professió que fins ara es desenvolupava de forma independent i sense cap direcció concreta, i que s'ha estès amb molta celeritat els últims anys gràcies a l'avanç de les noves tecnologies i de les cultures musicals emergents. En altres països aquest moviment cultural/professió ja s'ha tingut en compte i s'ha enfocat en el camp de la producció musical, la tecnologia del so i els nous estils de música que van sorgint arreu del món.
Tant la UOC com EUMES veuen l'acord com una oportunitat per a oferir la possibilitat de desenvolupar i enriquir aquesta nova professió, apostant per la consolidació d'uns estudis en què es consideri des del vessant més tècnic fins al més artístic. La demanda de la primera edició per a cursar els estudis a EUMES ha tingut ressò no només en el nostre país sinó també a l'estranger, ja que compta amb peticions de Catalunya, Espanya, França i Itàlia.
Observant la demanda ja existent i les moltes peticions de reserva per a estudiar el diploma per a l'any vinent, aquest acord és només el principi d'una gran aportació cultural i professional que mancava a Catalunya i que es pronostica com a disciplina emergent en els pròxims anys.