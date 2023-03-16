18/12/12
Manacor acull l'acte de graduació dels 325 estudiants de la UOC residents a les illes BalearsAquestdissabte, 15 de desembre, el Teatre Municipal de Manacor (Mallorca) va acollir l'acte de graduació dels 325 estudiants de les illes Balears que han culminat amb èxit els seus estudis a la UOC el curs 2011-2012. Van presidiran l'acte el vicerector de Tecnologia, Llorenç Valverde, i Antoni Pastor, batle de Manacor, i Maria Magdalena Gelabert, filòloga, escriptora i directora de la Institució Pública Antoni M. Alcover, fou la padrina de la promoció. Aquest va ser el darrer acte de graduació d'enguany, després d'haver-ne celebrat també a Barcelona i a Madrid al llarg del mes de novembre.
En total, la Universitat Oberta de Catalunya ha graduat més de 7.100 estudiants que han culminat amb èxit la seva titulació el curs 2011-2012 amb actes a Barcelona, Madrid i Manacor.