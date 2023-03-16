Hanna Damásio, doctora honoris causa per la seva contribució decisiva a la neurociènciaLa UOC ha concedit aquest dimarts 23 d'octubre la més alta distinció acadèmica, el doctorat honoris causa, a Hanna Damásio, University Professor, catedràtica universitària de Psicologia i Neurociència i directora del Dornsife Neuroimaging Center de la University of Southern California (USC). Damásio és reconeguda mundialment per la utilització de les tecnologies digitals d'imatge en l'estudi, diagnòstic i ensenyament sobre les lesions cerebrals.
En paraules de Manuel Castells, catedràtic i director de l'IN3 de la UOC, Hanna Damásio ha utilitzat «les noves tecnologies digitals per a expandir les noves fronteres del coneixement de la ment humana». Castells ha estat l'encarregat de pronunciar la laudatio, en la qual ha glossat la figura de Damásio, «una dels neurocientífics més importants de la nostra època i una extraordinària innovadora científica que ha obert les portes de l'estudi rigorós del cervell viu».
Hanna Damásio va detectar les possibilitats de les noves tecnologies radiològiques i va investigar la neuroanatomia amb exploracions de tomografies computades (TAC). Més endavant, a mesura que es disposava de tècniques d'imatgeria per ressonància magnètica, va perfeccionar aquest nou camp de la neurociència i en va definir els límits en el llibre Human Brain Anatomy in Computerized Images, matèria d'estudi en universitats de medicina i departaments de psicologia de tot el món i considerat el primer atlas del cervell basat en imatges computades.
També va ser pionera en l'ús del mètode de la lesió en l'estudi del cervell, que va comportar avenços per a la neurociència. Aquest mètode permet explicar de quina manera els danys cerebrals poden afectar el comportament humà. Així mateix, segons ha subratllat Manuel Castells, va obrir la via a nombrosos descobriments sobre les bases del llenguatge, la memòria, les emocions i la presa de decisions, amb la redacció de diversos estudis que han esdevingut la base de l'actual corrent d'investigació anomenat «neurociència social». Ha publicat 213 articles en revistes científiques de primer ordre, com Nature, Science, Brain o Journal of Neuroscience.
«L'enigma del cervell es troba en la manera com s'organitzen les neurones»
En el seu discurs d'investidura d'aquest dimarts, Hanna Damásio ha fet un repàs de l'evolució de la neurociència cognitiva, és a dir, «entendre com el cervell humà és capaç de fer funcionar la ment i generar la conducta». Per a Damásio, «el secret per a entendre l'enigma del cervell es troba, en efecte, en la manera com s'organitzen les neurones per a poder fer diferents funcions».
La professora ha resumit l'avenç en aquest camp fent una diagnosi de la situació avui, en què es pot visualitzar el cervell humà mitjançant una sèrie de tècniques funcionals de diagnòstic per imatge i es poden estudiar les connexions que estableixen els circuits neuronals al cervell. També ha reivindicat la intersecció de la neurociència cognitiva i altres disciplines, com les ciències socials, les polítiques, l'economia, les humanitats i altres aspectes rellevants de la medicina, la neurologia, la psiquiatria i la pediatria.
Internet desenvolupa connexions com «un cervell en ple procés d'aprenentatge»
Per la seva banda, la rectora de la UOC, Imma Tubella, ha fet un paral·lelisme entre la neurociència i l'anatomia de la societat xarxa. Tubella ha afirmat que «internet desenvolupa connexions exponencials com fa un cervell en ple procés d'aprenentatge. Tal com succeeix en el sistema neurobiològic d'un organisme, la xarxa té la necessitat d'evolucionar, d'establir més contactes i connexions».
La rectora ha volgut fer una crida específica al diàleg entre la comunitat neurocientífica i la comunitat educativa «per a arribar a entendre els grans canvis culturals i de comportament que implica l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació, ja no solament en la creació, difusió i assimilació de coneixement, sinó també en les vides quotidianes de les persones».