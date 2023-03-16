28/6/12
«El nostre repte com a escola és ensenyar a fer unes bones pràctiques de les TIC»
Helena Guasch Gibert
Helena Guasch Gibert
El Taller d'expressió digital. Experiències creatives 2.0 és la proposta que has presentat a la trenta-quatrena edició dels Premis Baldiri i Reixac. En què consisteix i com va sorgir la idea?És una proposta formativa basada en les experiències que s'estan duent a terme a l'INS Dr. Puigvert durant el curs 2011-2012. El taller té la seva expressió virtual en un web on es visualitzen i ordenen els diversos treballs TIC que fan alumnes de 3r. d'ESO del centre en l'àmbit literari. L'aprofundiment sobre les lectures o els textos de creació es fa amb l'ús d'eines TIC gratuïtes.
El projecte té com a objectius prioritaris fomentar la lectura i l'escriptura com a element de plaer, estimular el sentit crític envers el món que ens envolta, aprofundir en els coneixements lingüístics de la llengua catalana i fomentar el treball col·laboratiu.
El món, amb l'aparició de la virtualitat, ha canviat i el nostre repte com a escola és ensenyar ?des dels valors?, a fer unes bones pràctiques de les TIC per fomentar l'ús de la llengua catalana i crear bons ciutadans presencials i digitals.
El premi està destinat a la implementació de les TIC en l'àmbit de la literatura. De quina manera i amb quins objectius s'aconsegueix aquesta hibridació?Les TIC tenen un enorme potencial creatiu que, ben sistematitzat, serveix per aprofundir en l'obra literària i estimular el treball col·laboratiu de l'alumnat. En cada experiència TIC que s'ha realitzat, calia fer un treball de transformació del text perquè esdevingués un element nou, diferent, que permetés valorar des de les diferents sensibilitats l'obra literària. En aquest sentit crec que no hem d'oblidar mai d'incidir en aquells aspectes gramaticals i/o ortogràfics que ens permeten comunicar-nos amb correcció. No n'hi ha prou amb una pantalla més o menys maca.
Com s'han d'aplicar les tecnologies en l'ensenyament del col·lectiu adolescent? Varia la manera d'usar les TIC segons l'edat?Els joves d'ara han nascut amb la marca digital i per a ells és impossible viure en un món que no tingui connexió. Les aplicacions de les TIC a l'aula poden ser diferents en funció de les edats, però sobretot en funció dels coneixements TIC dels adolescents. Sovint els alumnes de 1r. i de 2n. d'ESO han de tenir unes tasques més dirigides pel professorat que després es poden penjar al web del centre o al bloc d'aula perquè molts d'ells, tot i ser usuaris, encara no han tingut temps d'aprendre'n prou. Els més grans (3r. i 4t. d'ESO) ja dominen les eines TIC i són capaços de fer activitats en grup de manera més autònoma i creativa i de suport i ampliació dels coneixements.
Quina importància creus que té la figura del professorat a l'hora de promoure les noves tecnologies com a canal d'aprenentatge?Importantíssima. Tot canvia, però el professorat continua sent un referent fonamental en qualsevol activitat formativa i també en l'aplicació de les TIC a l'aula. Els docents hem d'entendre que l'escola i els temps no han d'anar deslligats, i que hem d'introduir de manera positiva en totes les activitats de l'aula les TIC perquè són, en definitiva, part dels nostres referents i de la nostra vida més quotidiana. Nascuts o no digitalment, ja no entenem un món sense TIC.
Creus que estan cobertes les necessitats de l'alumnat quant a l'aplicació de les TIC a l'aula o encara queda molt per fer?No, de cap manera. El món TIC és imprevisible, creatiu i canviant. Les aplicacions, els programes, les propostes formatives es van succeint. En aquest sentit és essencial l'establiment de grups de treball TIC en els centres que permetin l'intercanvi d'experiències entre els companys més digitalitzats que serveixin de suport i de guia per als que no ho estan tant. Moltes vegades la manca de coneixements o la por de no saber fer les coses paralitza iniciatives interessants.