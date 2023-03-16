El correu de la UOC, més directe amb Android

El correu de la UOC, més directe amb AndroidEls usuaris del sistema operatiu Android ja poden consultar el compte de correu de la UOC de manera més senzilla i ràpida. Es tracta de l'App UOCmail, que possibilita fer les principals operacions de la bústia de correu amb rapidesa i comoditat, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
L'aplicació, desenvolupada amb programari lliure, s'ha dissenyat perquè se la puguin baixar pràcticament totes les versions d'Android, a partir de la versió 1.6.
Es pot baixar des d'Android Market , cercant «UOCmail», o bé directament des de la pàgina de l'aplicació.
Primera aplicació UOC per a Android
Aquesta aplicació és la primera implementada per la UOC de manera oficial per a dispositius amb Android. L'ha fet el grup operatiu d'Eines per a la Comunitat,integrat dins de l'àrea de Tecnologia Educativa. També es treballa en noves aplicacionsper al sistema operatiu Android i IOS perquè són els més utilitzats en el camp dels telèfons intel·ligents. L'objectiu és desenvolupar aplicacions que permetin fer accions concretes o que siguin útils per als usuaris del Campus Virtual de la UOC.