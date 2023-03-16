La UOC, als salons de l'Ensenyament i Futura

La UOC, als salons de l'Ensenyament i FuturaLes persones que vagin al Saló de l'Ensenyament de Barcelona (21-25 de març) trobaran un estand de la UOC i tota la informació sobre l'oferta acadèmica de graus, idiomes, programes oberts i màsters universitaris que imparteix aquesta universitat. L'estand de la UOC és al recinte Montjuïc 1, pavelló 2, nivell 0. El vicerector de Tecnologia de la UOC, Llorenç Valverde, assistirà a la inauguració d'aquest saló el dia 21 de març.
A més, la UOC també participarà en el Saló Futura (23-24 de març), dedicat als màsters i postgraus i que s’emmarca en la Setmana de la Formació i el Treball, una de les grans cites de l’àmbit educatiu i ocupacional a l’Estat.
L’Institut Internacional de Postgrau de la UOC hi tindrà un estand en què es podrà trobar tota l’oferta de màsters i postgraus, que inclou, per exemple, els cursos de la Business School i l’Escola de Cooperació, l’oferta d’idiomes de l’Escola de Llengües i els màsters universitaris. L’estand serà al recinte Montjuïc 1, pavelló 5, nivell 1.
Inauguració del Saló
El Saló de l'Ensenyament obre les portes aquest dimecres. El dia de la inauguració hi participaran Antoni Castellà, Secretari d'Universitats i Recerca, i Luis Font, Secretari de Polítiques Educatives, acompanyats de diferents rectors universitaris.