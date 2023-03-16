Graduació 2013: quin és el perfil del graduat UOC?La UOC té 46.281 graduats a més de 60 països de tot el món, dels quals el 55,4% són homes i el 44,6%, dones. Pel que fa al seu estat civil, un 62,1% són casats o viuen en parella, seguits d'un 31,3% que són solters. Sobre l'entorn familiar, un 56,6% no tenen fills, seguits dels que en tenen dos, que són un 21,7% del total de la mostra.
Sobre la seva situació laboral, el 88% dels graduats de la UOC estan en actiu i el 85,8% exerceixen la seva professió en el sector serveis.
Pel que fa als estudis de més èxit entre els graduats, hi ha en primer lloc Ciències Empresarials, seguides dels graus de Dret i de Psicologia.
Els motius principals pels quals van decidir estudiar una carrera universitària són molt diversos, però el 46,2% afirmen que ho van fer amb l'objectiu de millorar professionalment -de salari, promoció professional i possibilitat d'optar a llocs de més responsabilitat-. La segona motivació més estesa és el gust d'estudiar i ampliar coneixements. D'altra banda, un 55,9% van optar per la UOC perquè consideraven que podien gestionar millor el seu temps i un 23,7% perquè van tenir l'opció d'estudiar des d'on volien.
Un cop acabats els estudis, el grau de satisfacció per la formació rebuda és molt elevat i un 55,9% el consideren alt, seguits d'un 23,9% que el qualifiquen de molt alt. Entre els motius pels quals els graduats arriben a aquest grau de satisfacció destaquen dos aspectes, que són la possibilitat d'estudiar en un entorn no favorable i obtenir una titulació, a més d'un sistema i un mètode d'estudis flexibles. Cadascuna d'aquestes dues opcions significa el 26,6% del total d'enquestats.