17/6/13
«Els meus alumnes han aconseguit treballar com si el professor no existís»
Joan Fontdeglòria Solà
Joan Fontdeglòria Solà
Acabes de rebre el premi a la millor experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC. Ets molt bo en la teva feina?No es tracta de ser ni millor ni pitjor, la veritat és que ni m'ho plantejo. Només miro de prendre'm l'ofici amb el rigor que mereix, d'estar tan actiu i al dia com puc i, sobretot, d'aprendre cada dia dels mil i un errors que no paro de cometre. Amb els alumnes procuro anar de cara i que tots plegats ens mirem més els ulls que la pantalla. Així sóc més feliç i, de retruc -espero!- els alumnes i companys em suporten millor.
Què és «Pren la paraula! Comunicació audiovisual»?És una matèria de 4t. d'ESO d'una hora a la setmana amb cada grup (aquest curs n'he tingut tres) dividida en tres projectes (un per a cada trimestre) diferenciats i complementaris alhora: l'elaboració d'un vídeo documental, d'una exposició oral i d'un programa de ràdio. Tots tres projectes els realitzem emprant recursos gratuïts d'internet (WeVideo, YouTube, Documenta, Audacity i GoEar). Tota la feina i l'avaluació és grupal i l'única condició és que tots hi han d'intervenir emprant la llengua catalana.
Des de quan està en marxa el projecte?Des del curs 2011-2012. Al final del curs anterior l'equip directiu del centre em va oferir la possibilitat de crear un nou projecte alternatiu per als qui no volen fer Religió, i aquest n'ha estat el resultat.
Quina implicació i quina rebuda ha tingut per part dels alumnes?Això ho hauries de preguntar a ells. Si et refereixes a la feina feta, la veritat és que tots, amb més o menys intensitat, han participat en tots tres projectes. I si vols la meva opinió, crec que han fet una feina excel·lent perquè han aconseguit treballar com si el professor no existís.
Què representa per al vostre institut i per a tu aquest reconeixement públic?A l'institut tothom està més que content, però modestament, val a dir que el Príncep de Girona està acostumat a rebre reconeixements públics importants (tenim un equip de robòtica d'alumnes campió estatal de la First Lego League, una revista digital premiada pel Consorci d'Educació de Barcelona, treballs de recerca i alumnes de batxillerat entre els millors de Catalunya, etc.). Personalment crec que tots els premis són subjectius i, en conseqüència, arbitraris. Això no obstant, estic encantat de veure l'alegria que ha provocat en el meu entorn.
L'ús de vídeos digitals ajuda els joves a implicar-se més en el procés d'aprenentatge?L'experiència em diu que sí. Per als alumnes és fàcil realitzar-los perquè ara ja hi ha bons editors en línia i gratuïts, veuen resultats atractius de manera immediata, els poden compartir fàcilment i els requereix poc esforç. Per a mi aquesta última és la millor virtut: estalviem maldecaps tècnics i guanyem el temps més important, el necessari per a aturar-se, pensar i xerrar del que estem aprenent i de com ho volem expressar.
Treballeu amb l'espai LletrA de la UOC?En aquest projecte en concret no, però en la matèria comuna Llengua catalana i literatura sovint consultem textos i vídeos d'autors i períodes a LletrA i també treballem poemes escoltant-ne la versió musicada a Música de poetes.
Què faràs amb els 4.000 euros del premi?Compensar les retallades i les hores de dedicació. Com que cada vegada cobrem menys, ja fa temps que miro d'equilibrar la butxaca treballant en altres projectes (sobretot material didàctic i crítica musical) en què també m'hi sento còmode. Però com que la situació actual de la cultura i l'educació malauradament és més que delicada, l'últim any he tingut menys feina extra, o sigui que el premi m'arriba en el millor moment.
Algun projecte nou a la vista?Doncs sí! Ara mateix estic treballant els continguts d'una aplicació per a nens i nenes amb uns amics. Estic molt il·lusionat, però com que tot just comença a prendre cos, de moment no te'n puc explicar res més. Ara: si acaba funcionant i us n'assabenteu, serà el millor senyal que ens n'estem sortint!