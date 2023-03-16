Josep A. Planell, nomenat nou rector de la UOC

Josep A. Planell, nomenat nou rector de la UOCEl Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), reunit aquest dilluns, ha decidit per unanimitat nomenar el professor Josep A. Planell nou rector de la UOC, després d'haver rebut l'informe favorable del Consell Assessor, que va escoltar el candidat el dia 28 de febrer passat. Prèviament, Planell s'havia reunit amb una representació del professorat propi de la Universitat. A hores d'ara, únicament resta que el nomenament sigui ratificat pel Govern de la Generalitat.
Es completarà, així, un procés de selecció que va començar el març passat, quan el mateix Patronat va designar una comissió que es va encarregar de nomenar un comitè de catedràtics que s'ha ocupat de seleccionar les candidatures finalistes entre les persones que hi han concorregut. Finalment, el Patronat, després d'avaluar els projectes presentats pels candidats i triar Planell com el candidat més idoni, el nomena ara màxima autoritat acadèmica de la Universitat per a un període màxim i no prorrogable de set anys.
El Patronat l'ha escollit nou rector de la UOC en substitució d'Imma Tubella, que ha acabat el seu mandat d'acord amb la limitació establerta en els Estatuts que ella mateixa va impulsar.
Tan bon punt es faci oficial el nomenament, mitjançant la seva publicació en el DOGC, el dia 3 d'abril és previst que tingui lloc l'acte de presa de possessió. Es convertirà, així, en el tercer rector de la UOC, després de Gabriel Ferraté (1995-2005) i Imma Tubella (2005-2012).
Director d'un centre de recerca de prestigi internacional
Josep A. Planell Estany (Barcelona, 1951) és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels materials per la Universitat de Londres (1983). Des de l'any 1992 és catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment el Dr. Planell és director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), creat el desembre del 2005 i vinculat a la UPC.
El 2001 va ser guardonat amb la Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya. És membre de la Reial Acadèmia de Doctors des del 2006 i és membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El 2006 va rebre el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de recerca tecnològica.
També ha estat vicepresident de la Societat Europea de Biomaterials (European Society for Biomaterials), editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine i és o ha estat membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.
Les principals àrees d'investigació del Dr. Planell són els biomaterials i l'enginyeria de teixits per a l'aplicació a la medicina regenerativa.