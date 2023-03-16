La UOC, present als salons de l'Ensenyament i Futura

La UOC, present als salons de l'Ensenyament i FuturaLa UOC, la segona universitat catalana en nombre d'estudiants (quasi 61.000), és present amb un estand al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que té lloc del 13 al 17 de març al recinte firal de Montjuïc. Les persones que hi vagin trobaran tota la informació sobre l'oferta acadèmica de graus, Escola de Llengües, Business School, màsters universitaris, màsters i postgraus propis i programes oberts que ofereix aquesta universitat. L'estand de la UOC és al recinte Montjuïc 1. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat ha inaugurat aquest saló previst per a aquest dimecres a les 9.30 h.
A més, la UOC participarà en el Saló Futura (15-16 de març), dedicat als màsters i postgraus i que s'emmarca en la Setmana de la Formació i el Treball, una de les grans cites de l'àmbit educatiu i ocupacional a l'Estat.
L'Institut Internacional de Postgrau de la UOC hi tindrà un estand en què es podrà trobar tota l'oferta de màsters i postgraus, que inclou, per exemple, els cursos de la Business School i l'Escola de Cooperació, l'oferta d'idiomes de l'Escola de Llengües i els màsters universitaris. L'estand serà al recinte Montjuïc 1, pavelló 5, nivell 1, amb el número de parcel·la A 107.
Com a novetat d'enguany, el Saló Futura disposarà d'un speak corner on es faran presentacions obertes al públic. Per part de la UOC, hi participarà el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació José Antonio Morán Moreno, amb la ponència: «Les telecomunicacions a la UOC: els laboratoris TIC a casa teva». La sessió tindrà lloc el divendres 15 a les 13.30 h al mateix pavelló del Saló Futura.
La UOC és la segona universitat catalana en nombre d'estudiants (quasi 61.000) i és un referent internacional pel que fa a l'ensenyament en línia. Compta amb 256 professors propis i més de 3.300 docents col·laboradors; té més de 41.000 graduats i una comunitat de més de 100.000 persones. Més enllà de les xifres, la UOC és líder en tecnologies per a l'aprenentatge, en recerca sobre aprenentatge virtual (e-learning) i societat de la informació i el coneixement, i és una institució sostenible econòmicament.