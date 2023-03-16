Els estereotips de gènere a les joguines limiten les potencialitats dels infantsLes joguines tenen un paper fonamental en l'educació i en la creació de l'univers simbòlic dels més petits, afirmen Conxa Royo i Sergi Fàbregues, membres de la Unitat d'Igualtat de Gènere de la UOC. Alerten que és una consideració a tenir en compte per a aquest Nadal: «A través del joc, s'adquireixen hàbits i es construeixen expectatives, models i imatges del món».
Per Núria Bigas
Els membres de la Unitat adverteixen de la importància d'escollir les joguines i ser conscients dels valors sexistes que porten implícits: «Influeixen en la socialització dels nens i de les nenes i en la reproducció de rols de gènere; les joguines i el seu ús transmeten valors, construccions socials i culturals». Royo i Fàbregues afegeixen que «les joguines són eines i experiències lúdiques bàsiques en el desenvolupament cognitiu dels infants que milloren les seves capacitats: si limitem les nenes i el nens a un tipus de joc, limitem també el seu desenvolupament». Els membres de la Unitat d'Igualtat de la UOC consideren que són un mirall per als més petits, «les nenes i els nens imiten les persones adultes, les conductes que observen en el seu entorn i n'assumeixen els rols».
En la campanya publicitària de 2013-2014, segons el CAC, el 40% dels missatges publicitaris de joguines tenen algun estereotip de gènere (39,2%). D'aquests, un 61,8% representaven estereotips de gènere femení i un 38,2% de gènere masculí. «El problema no són tant les joguines sinó l'orientació que se'ls dóna promocionant-les per a ús exclusiu de nenes o de nens. El problema és considerar com a espontani o innat el que és una construcció social i cultural», afirmen.
És especialment important saber escollir les joguines per part de les mares i els pares, «tenir consciència sobre el món que estem construint a partir del joc simbòlic que oferim als infants». La lluita contra els estereotips és difícil i el sector de les joguines, entre altres, es debat entre la bona voluntat i l'aversió al risc. Els membres de la Unitat afirmen que el futur passa per «oferir nous models de relació que permetin que la canalla pugui desenvolupar-se sense les cotilles dels estereotips, dels rols tradicionals de gènere, que no fan altra cosa que limitar les seves potencialitats».
Consells per a fer una compra conscient
- Potenciar la compra de joguines de caràcter «neutre» (com ara bicicletes, llibres de contes, jocs de ciència, màgia o dibuix).
- Evitar la sobreexposició de nens i nenes a la publicitat televisiva o de catàlegs de joguines, que sovint porta incorporats forts estereotips de gènere i, en conseqüència, fomenta una construcció sexuada dels patrons de consum infantil.
- Prendre consciència, fent un exercici de «desconstrucció» dels estereotips, tot pensant en nous usos no sexistes de les joguines que ja es tenen.
- Llegir tota la família la carta als reis abans de lliurar-la al patge. Reflexionar amb la canalla sobre les seves preferències a l'hora de triar joguines.
- Adequar les joguines a l'edat de les criatures.
- Potenciar la cooperació i el treball en equip dels jocs.