Els efectes dels mals usos de les TIC: infoxicació passiva«És necessari incorporar protocols per a la normalització de l'ús dels smartphones i conscienciar la ciutadania», assegura l'expert de la UOC Manuel Armayones. La infoxicació passiva és un concepte que defineix el mal ús dels telèfons intel·ligents en espais públics, que pot arribar a generar situacions molestes a terceres persones.
Manuel Armayones, professor de psicologia de la UOC i expert en els efectes psicològics de les TIC, destaca algunes situacions quotidianes que ocorren pel mal ús del telèfon per part nostra o per part d'altres usuaris. Per exemple:
- Fer xat amb el mòbil mentre conduïm, als semàfors, circulant amb bicicleta o fins i tot a peu per vies transitades, pot arribar a provocar accidents vials. Així, l'ús de l'smartphone «circulant» (tal com l'anomena el professor de la UOC) no només és il·legal, sinó que és també una manca de respecte a la integritat i salut dels altres.
- Fer servir aplicacions que impliquen augmentar el nivell de soroll (escoltar música sense auriculars, veure vídeos, parlar amb la veu massa alta)
- Interrompre espectacles o esdeveniments culturals amb tons i irrupcions lumíniques de les pantalles dels telèfons (en cinema, teatre, conferències).
Així, doncs, Manuel Armayones recomana consells «d'etiqueta digital» (és a dir, una llista de normes socials i de cortesia per a fer un millor ús de telèfons i altres dispositius). Per exemple:
- Prioritzar sempre la persona que tenim físicament al davant. Hem de tenir els cinc sentits a la conversa perquè l'altra persona no se senti ofesa o menystinguda.
- Minimitzar els sorolls o avisos dels nostres telèfons. No és necessari tenir activat el so del teclat o l'avís sonor que ens han contestat, ni reproduir àudios dels nostres interlocutors en públic.
- Apagar completament els telèfons, per a respectar l'esdeveniment multitudinari i evitar desviar l'atenció dels assistents.
La connectivitat mòbil en adults joves i menors d'edat
L'ús dels telèfons en situacions públiques és més freqüent i està més normalitzat entre els adults joves entre 18 i 29 anys, tal com indica un estudi del Pew Research Center.
Paral·lelament, un estudi revela les xifres sobre l'expansió de la connectivitat mòbil i les seves conseqüències en menors d'edat. Es manifesta el descens de l'edat d'inici de l'ús dels telèfons intel·ligents: a Espanya el 30% dels nens de 10 anys tenen mòbil, mentre que aquesta xifra va creixent fins al 70% en el cas dels nens de 12 anys, i és del 83% en els joves de 14.
Les «psicopaTIClogies»
Una altra conseqüència derivada del mal ús de les TIC són els nous trastorns existents, que a diferència dels trastorns psicològics diagnosticats i establerts, es deriven d'un mal ús del mòbil i de les xarxes socials. Manuel Armayones en destaca quatre que anomena «psicopaTIClogies»:
- Whatsapitis: el sufix -itis significa inflamació, que en aquest cas s'aplica a la inflamació dels tendons dels dits o tendinitis causada per l'ús del xat del Whatsapp.
- Nomofòbia: “no mobile phobia” és la por irracional d'estar sense el mòbil o sense bateria.
- La FOMO: es tracta de la por de perdre's alguna cosa del que pot estar passant a les xarxes socials relacionada amb les persones amb qui l'individu interactua en línia.
- L'efecte Google, que segons Manuel Armayones «és un problema causat per la "pèrdua" de la nostra capacitat d'emmagatzemar informació i que implica utilitzar el telèfon com una extensió de la nostra memòria».
Manuel Armayones assegura que «no són patologies en si mateixes», però sí que són «indicadors del comportament que s'han de tenir en compte per si deriven cap a altres problemes que requereixin l'atenció de psicòlegs», i assegura que «és important que la tecnologia no ens determini el comportament i que prenguem consciència nosaltres mateixos de fer-ne un bon ús».
L'expansió i democratització de l'ús d'aparells planteja la «necessària incorporació de normes socials per a conscienciar dels efectes dels mals usos d'aquests aparells, per a evitar la infoxicació passiva i altres trastorns en el comportament que poden afectar qualsevol col·lectiu de la societat», conclou l'expert.