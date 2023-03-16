21/10/15 · Institucional
«Vull potenciar el rol de mediador del Síndic de la UOC i contribuir a impulsar la política de transparència»
Agustí Cerrillo, nou Síndic de la UOC i catedràtic de Dret Administratiu
Agustí Cerrillo, nou Síndic de la UOC i catedràtic de Dret Administratiu
En una institució com la UOC, quin ha de ser el rol del Síndic de Greuges?D'una banda, respondre les queixes que plantegin els estudiants i la resta de membres de la comunitat universitària. A més, també ha de vetllar per la millora de la qualitat de la Universitat. Així ho preveu el reglament que estableix que el Síndic promourà les accions necessàries per a poder contribuir a aquesta millora de la Universitat. El Síndic també té un vessant d'auditor. D'una banda, pot detectar si els protocols no funcionen bé, i -encara més important- si l'aplicació de la normativa genera situacions d'inequitat, discriminació o indefensió.
Quines prioritats s'ha marcat per a aquest mandat?A partir d'ara, la meva perspectiva de la Universitat canviarà: no serà tan executiva, com d'observador. És en aquest sentit que, a mitjà termini, voldria aportar el meu granet de sorra en la millora d'alguns aspectes del funcionament de la institució que pugui detectar que són ineficients a la vista de les queixes que rebi. En qualsevol cas seguiré la línia de treball del meu predecessor, Pere Fabra.
Quin tipus de queixes resol el Síndic de Greuges?La majoria estan relacionades amb incidències burocràtiques i es concentren en el període de matriculació i avaluació. Malgrat que el Síndic de Greuges està obert al conjunt de la comunitat universitària -personal docent, consultors, personal de gestió i estudiants- més del 95% de les queixes tramitades són d'estudiants. El Síndic és l'última opció per a denunciar una possible anomalia que hagi generat un perjudici a l'usuari.
Com ha evolucionat la figura del Síndic de Greuges a la UOC?Una prova de la bona feina dels meus predecessors és que el nombre de queixes ha disminuït amb el pas dels anys. Els estudiants saben que tenen aquest recurs i en quins casos s'hi poden adreçar. Ara m'agradaria apropar el Síndic a la resta de membres de la comunitat: que reconeguin el Síndic com a mediador i canalitzador de les seves queixes i observacion
Un tòpic: l'administració és freda i burocratitzada. En el cas de la UOC es compleix?A mida que la Universitat ha crescut s'han incorporat protocols. És cert que això obstaculitza que hi hagi una relació més personal entre l'estudiant i la institució. Una de les feines que hauré de dur a terme com a Síndic de Greuges serà promoure al màxim la reducció d'aquesta distància i afavorir que tots els membres de la comunitat puguin relacionar-se fluidament.
Ha centrat les àrees de recerca en temes com la transparència i la corrupció en les institucions. Quin valor afegit creu que té el seu perfil?Estic segur que el meu bagatge de recerca tindrà un impacte en la meva tasca com a Síndic. Òbviament, posaré aquest coneixement a disposició de la Universitat perquè impulsi la seva política de transparència.
Per què corrupció i transparència en les institucions?Sempre m'ha interessat la relació entre les institucions públiques i la ciutadania. Ho he anat tractant en diferents investigacions. Els casos de corrupció en la societat catalana i espanyola van coincidir amb la preparació del meu accés a la càtedra. Em va semblar útil i interessant analitzar què pot fer el dret administratiu per prevenir i lluitar contra la corrupció. En definitiva, fer una contribució des de l'acadèmia a pal·liar un neguit de la societat.
Va trobar la fórmula màgica?La principal conclusió a què he arribat és que la corrupció no es combat només aplicant el codi penal. És gairebé més important crear entorns institucionals que permetin prevenir i evitar que un càrrec o treballador públic es trobi en una circumstància que el convidi o permeti ser corrupte.
A l'inici de la seva carrera a la Universitat, es plantejava assumir un càrrec d'aquest tipus?La veritat és que no. A mi el que m'agrada és exercir com a professor. Sempre he mirat de poder mantenir l'activitat docent i la recerca. En el cas de la UOC, els professors no fem classes sinó que acompanyem virtualment l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. A vegades, trobo a faltar les classes presencials però tinc la sort de poder-ho suplir amb conferències i classes puntuals a màsters com a professor convidat. Per tant, tinc periòdicament contacte presencial amb estudiants. Tot i així, quan vaig acceptar l'encàrrec vaig demanar que el fet d'assumir aquesta responsabilitat no em limités la possibilitat de continuar fent de professor. El fet mateix que m'hagin proposat com a Síndic ho entenc com un reconeixement.