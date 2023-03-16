Sergi Bonet pren el relleu a Enric Fossas al capdavant de l'ACUP

Sergi Bonet pren el relleu a Enric Fossas al capdavant de l'ACUPAquest 2 de febrer de 2016 s'ha constituït la nova junta directiva de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que està formada pel rector de la Universitat de Girona, Sergi Bonet, com a president; pel rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals, com a vicepresident primer; pel rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Fossas, com a secretari; pel president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Pedrerol Gallego, com a vicepresident segon; i pel president de Consell Social de la Universitat de Barcelona, Salvador Alemany, com a vicepresident tercer.
D'aquesta manera el rector de la UdG, Sergi Bonet, pren el relleu a Enric Fossas, rector de la UPC, al capdavant de l'Associació. Bonet va néixer a Girona el 1960 i és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 1996 és catedràtic d'universitat de Biologia Cel·lular a la UdG. Entre 1991 i 2001 va exercir de secretari general d'aquesta universitat, de la que en fou escollit rector el novembre de 2013.
Els rectors i rectores de les universitats representen la institució a l'Assemblea General de l'ACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació. La presidència recau anualment i de forma rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats. Així mateix, des de l'any 2008 es van afegir com a membres de l'Assemblea General de l'Associació els presidents i presidentes dels Consells Socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.