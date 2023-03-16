La UOC és, també, la universitat virtual dels tarragonins

La UOC és, també, la universitat virtual dels tarragoninsAvui l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat un nou acord per a obrir noves vies de col·laboració que facin possible la transferència del coneixement entre la universitat, el territori i les persones. Han signat el conveni l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el rector de la UOC, Josep A. Planell, aquest migdia a la seu de l'Ajuntament. Aquest conveni permetrà consolidar la UOC com el referent d'universitat virtual a la capital del Tarragonès.
Aquestes dues institucions han acordat imaginar-se un nou futur més en línia i posar en marxa noves estratègies conjuntes que evolucionin des del model presencial fins a models virtuals d'atenció i interacció. Es tracta d'adaptar-se a l'evolució de la mateixa societat i de garantir la sostenibilitat global del servei prestat. Per tots aquests motius tant l'Ajuntament com la Universitat han trobat adequat revisar el conveni actual i encetar una taula de treball per a convenir les noves vies de relació.
L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha remarcat que «tant l'Ajuntament com la UOC volem emprendre noves iniciatives que apostin pel desenvolupament d'activitats que incentivin les relaciones acadèmiques, científiques i culturals». «Gràcies a l'acord, -ha afegit el rector Planell- s'intercanviaran experiències orientades al desenvolupament dels professionals i a la millora de la competitivitat de les organitzacions en el marc de la societat del coneixement».
Modalitats de col·laboració
- Incentivar les relacions de caràcter cultural, acadèmic, científic i institucional entre la UOC i l'Ajuntament de Tarragona, mitjançant l'Institut Municipal d'Educació.
- Treballar conjuntament en el desenvolupament d'activitats dels àmbits de coneixement i expertesa de la UOC obertes a la societat, que siguin d'interès comú per a ambdues institucions en el seu àmbit territorial.
- Col·laborar en la promoció, la potenciació i el desenvolupament del territori.
- Fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues institucions.
- Col·laborar en la difusió de la UOC i especialment de la formació que s'hi ofereix i les activitats de tipus divers que s'hi duen a terme.
- Col·laborar en l'estudi i l'execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la projecció de la UOC i de la ciutat de Tarragona.
- Estimular l'intercanvi d'informació sobre temes d'investigació, llibres, publicacions i altres recursos i materials d'interès per a ambdues institucions i el seu territori.
- Fer qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts, de la manera que es decideixi en cada cas.
Estreta relació amb la Rovira i Virgili
Un dels trets característics de la UOC ha estat sempre el de col·laborar amb les universitats presencials. Amb la Rovira i Virgili hi ha signats 67 acords des del començament de la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 1995. Actualment es destaca el grau que aquestes dues universitats ofereixen conjuntament d'Antropologia i Evolució Humana i el màster universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica.
La UOC a Tarragona
Actualment, 700 tarragonins estudien a la UOC i 777 persones ja s'hi han graduat.