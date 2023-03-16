«Hem creat tecnologies per desenvolupar fàrmacs innovadors que salven vides»
Ignasi Belda, director general del Parc Científic de Barcelona
Ignasi Belda, director general del Parc Científic de Barcelona
Ignasi Belda és el millor exemple que es pot ser jove, emprenedor i arribar ben lluny professionalment. Aquest científic d’Alacant deixarà petjada internacional. Amb 37 anys, és el director general del Parc Científic de Barcelona (UB). I l’any 2007 va fundar l’empresa Intelligent Pharma, dedicada al desenvolupament de noves tecnologies computacionals per al descobriment de fàrmacs. Després d’haver obert filials arreu del món, va ser considerada pel MIT com «una de les companyies de referència mundial en l’àmbit de la química computacional». S’ha format a Cambridge, la Ramon Llull, la UPC i, l’última, la UOC, on ha cursat el màster universitari de Fiscalitat, dirigit per la Dra. Ana María Delgado. El seu treball final ha estat guardonat com el millor de la seva promoció.
Ignasi Belda és el millor exemple que es pot ser jove, emprenedor i arribar ben lluny professionalment. Aquest científic d’Alacant deixarà petjada internacional. Amb 37 anys, és el director general del Parc Científic de Barcelona (UB). I l’any 2007 va fundar l’empresa Intelligent Pharma, dedicada al desenvolupament de noves tecnologies computacionals per al descobriment de fàrmacs. Després d’haver obert filials arreu del món, va ser considerada pel MIT com «una de les companyies de referència mundial en l’àmbit de la química computacional». S’ha format a Cambridge, la Ramon Llull, la UPC i, l’última, la UOC, on ha cursat el màster universitari de Fiscalitat, dirigit per la Dra. Ana María Delgado. El seu treball final ha estat guardonat com el millor de la seva promoció.
Com abordes aquesta nova etapa al Parc Científic de Barcelona?
Amb molta il·lusió i ganes d'emprendre nous projectes, com també de tancar alguns temes pendents que requereixen solucions improrrogables. El repte que entomo és el de potenciar el paper del Parc com a eina útil per a la universitat, la societat i la comunitat d'empreses biotecnològiques del país.
El gran drama de la recerca és la falta de finançament, o de bones idees?
Hem viscut anys difícils per a la recerca a causa d'unes retallades inexorables que s'han hagut d'aplicar a tots els àmbits de la societat. Tanmateix, una bona idea combinada amb un bon equip sempre té el suport necessari.
Com podem atraure talent internacional?
Posicionant-nos com un país seriós que aposta fermament per la recerca i el talent.
Amb l'empresa biotecnològica Intelligent Pharma vau aconseguir que les empreses farmacèutiques espanyoles usessin les vostres tecnologies per a dissenyar nous medicaments. Pensaves que arribaríeu tan lluny?
És difícil que els emprenedors que comencen sàpiguen a ciència certa on estarà el límit de la seva idea. Per això és tan important utilitzar metodologies àgils i de lean management en l'emprenedoria, ja que així, si t'equivoques, pots corregir sense perdre massa temps ni diners. El secret és deixar que el mateix mercat faci de guia en el desenvolupament del teu projecte emprenedor.
Fins on creus que ha arribat la teva contribució al sector farmacèutic?
En l'escala més directa, algunes de les contribucions científiques fetes per Intelligent Pharma estan ja en el mercat o a punt d'entrar al mercat per salvar vides humanes. En la escala més indirecta puc dir, modestament, que he contribuït com a model perquè altres emprenedors desenvolupin empreses similars i que entre totes impacten notablement en el sector farmacèutic. Des que vaig fundar Intelligent Pharma, al nostre país s'han creat més d'una dotzena d'empreses de bioinformàtica i química computacional que, en certa manera, segueixen el mateix model.
Ets doctor en intel·ligència artificial aplicada al disseny de fàrmacs. Ens pots explicar amb més detall com s'aplica la intel·ligència artificial en l'àmbit farmacèutic?
La intel·ligència artificial és la disciplina tecnològica que tracta d'implementar conceptes com la creativitat o l'aprenentatge en computadores. Quan es dissenya un nou fàrmac, sobretot en les etapes inicials, es necessita molta creativitat basada en l'experiència d'anys de treball. Per això els químics mèdics i químics farmacèutics són professionals tan cotitzats. Simplificant una mica, aquesta intel·ligència humana és la que intentem imitar mitjançant intel·ligència artificial.
«Quan es dissenya un nou fàrmac, es necessita molta creativitat.»
En cinc anys, Intelligent Pharma ha obert filials a Alemanya, Anglaterra i Estats Units. Veient això, sembla fàcil crear un negoci i internacionalitzar-lo...
Avui en dia, efectivament, és fàcil internacionalitzar un negoci, sobretot si ja es dissenya des d'un inici amb una òptica internacional. El millor de tot és que pot ser realment molt barat gràcies a les noves tecnologies i l'ús intel·ligent dels recursos.
La clau d'èxit perquè una pime sobrevisqui avui dia és que sigui internacional?
No. La clau de l'èxit és que sigui el mateix mercat qui et guiï i et faci de mentor. Metodologies com l'SCRUM o el Kanban són ideals per a aplicar bé aquesta recepta. El tema internacional depèn cas a cas i no necessàriament és cap recepta ni garantia d'èxit.
«La internacionalització no és cap garantia d'èxit per a cap empresa.»
Ets enginyer informàtic per la Universitat Ramon Llull i doctor en Intel·ligència Artificial Aplicada al Disseny de Fàrmacs per la UPC; també has cursat el programa Ignite de Direcció i Administració d'Empreses de la Universitat de Cambridge i el màster universitari de Fiscalitat a la UOC. Tot el que has après ha tingut aplicació real?
De formació bàsica sóc enginyer i això crec que sempre t'imprimeix un caràcter eminentment pràctic en totes les coses que fas. És per això que, probablement, tota la formació que he fet té una clara i directa aplicació a les meues necessitats professionals.
Guanyador fa un parell d'anys del Premi Fundació Princesa de Girona (Empresa) per ser un jove emprenedor. Què va representar aquest reconeixement en la teva carrera professional?
El premi Princesa de Girona és un premi a la meva carrera com a emprenedor. Dels divuit premis que he rebut al llarg de la meva carrera professional, aquest és el que realment ha marcat un abans i un després. La Fundació Princesa de Girona et fa sentir un premiat sempre.
La teva tesi doctoral va ser seleccionada per la UPC com una de les deu millors tesis en informàtica de la dècada; aquí a la UOC, el teu treball de final de màster ha estat també el millor. Com portes això de ser l'alumne més brillant de la promoció?
Al llarg dels meus estudis tant a la UPC, a la UOC, com a la Ramon Llull –on el meu projecte final de carrera d'Enginyeria Informàtica també va ser premiat per l'AGAUR– sempre he tingut companys d'estudis infinitament més brillants que jo. Jo em limito a tractar d'aprendre dels millors, siguin professors o uns altres alumnes, i donar el millor de mi.
Ens fas cinc cèntims del teu treball de final de màster de la UOC?
El meu projecte final de màster, dirigit pel Dr. Rafael Oliver, és un estudi de dret comparat sobre els diversos incentius fiscals a l'R+D que hi ha a Alemanya, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit i Suïssa. Per ser un científic emprenedor amb seus internacionals, òbviament, aquest és un tema que professionalment m'interessa molt.
Algun consell bàsic per a tot emprenedor que es troba als inicis del seu projecte professional?
En donaré dos. El primer és que si emprens en equip, elabora abans que res un bon pacte de socis, just, equilibrat i sensat. El segon, de nou, és fer que el mercat guiï el desenvolupament del projecte.
«Si emprens en equip, elabora un bon pacte de socis.»
Què és més necessari: tenir un esperit emprenedor o una bona idea?
Per descomptat, esperit emprenedor. Vinc d'una família d'emprenedors i puc constatar que si tens un esperit emprenedor, d'idees en tens cada dia amb la mera observació de la realitat que ens envolta. Cal tenir en compte, però, que sols algunes poques d'aquestes idees són vàlides per a endegar nous projectes. Com anècdota afegiré que el meu avi, gran emprenedor, fins als últims dies de la seva vida, de tant en tant encara anava suggerint noves idees per a emprendre perquè havia identificat tal o qual necessitat de mercat.