Científics de dades, una professió a l'alça

Científics de dades, una professió a l'alçaLa intel·ligència de negoci (business intelligence) i les dades massives (big data) són per tercer any consecutiu la principal destinació de la inversió, la principal font d'ocupació qualificada i la major causa de creació d'empreses de productes i serveis en l'àmbit dels sistemes d'informació. La previsió d'inversió en aquest àmbit, segons la consultora Gartner, és de 16.900 milions de dòlars per al 2016. Per això «en aquests quatre últims anys el nombre d'experts dedicats a analitzar i interpretar grans bases de dades s'ha duplicat», apunta José Ramón Rodríguez, director del màster de Business Intelligence de la UOC.
L'escassetat de professionals amb aquest perfil, anomenat científic de dades, fa que sigui una de les feines més ben pagades en el sector TIC. Segons l'enquesta anual de KdNuggets, el sou mitjà als Estats Units està entre els 103.000 i els 131.000 dòlars i a Europa Occidental entre 54.000 i 82.000 dòlars. A l'Estat espanyol, explica Rodríguez, «un analista de big data en els àmbits de consultoria, banca, assegurances i telecomunicacions pot guanyar entre 50.000 i 60.000 euros bruts anuals».
Què busquen les empreses en un científic de dades?
L'analista de dades acostuma a ser un professional polivalent, d'orígens molt diversos i altament qualificat. Les companyies, segons l'expert de la UOC, busquen un treballador que reuneixi principalment les habilitats i competències següents:
- Habilitats quantitatives, tant en estadística clàssica com en models i algoritmes avançats (el machine learning, un component de la intel·ligència artificial).
- Coneixement de les eines d'anàlisi i visualització de dades i capacitat per a programar-les, com a R, Python, MATLAB o d3.js.
- Comprensió dels problemes i decisions que ha de prendre el negoci i quines dades es necessiten i on es poden trobar.
- Coneixement dels sistemes de dades d'empresa clàssics (els magatzems de dades i les eines d'interrogació SQL) i del nou món de dades desestructurades que provenen de les xarxes socials, els sistemes d'informació geogràfica o el web: el que es diu big data.
«Però sobretot», remarca Rodríguez, «són gent curiosa amb passió per les dades i pel descobriment del que les dades amaguen. Els trets de comunicació són també molt importants: és gent que ha d'entendre i s'ha de fer entendre».
Entre la quantitat de sortides professionals que hi ha, cal destacar els analistes, consultors i gestors de projectes d'intel·ligència de negoci (BI), els arquitectes de dades i sistemes de BI, els analistes digitals que treballen amb els departaments de màrqueting, els BI mànagers i una nova posició directiva, el chief data officer (CDO), responsable de les dades empresarials de l'empresa i de l'estratègia de la informació.
Sectors que es pugen al carro del big data
Les empreses del sector financer i del sector tecnològic i internet són les principals inversores en dades massives. «Microsoft i Facebook, per exemple, es situen entre unes de les majors ocupadores de científics de dades en tot el món», explica Rodríguez. «Altres àmbits com el màrqueting, la comunicació, el turisme, l'educació, la recerca i la sanitat també hi estan apostant fort», afegeix.