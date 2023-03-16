El rector cedeix, a València, la presidència de la Xarxa Vives d'Universitats al rector de la UPVEl rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco J. Mora, assumirà des de demà la presidència de la Xarxa Vives d'Universitats, d'acord amb el calendari de rotació de presidències de la institució i en substitució del rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell.
El nou president de la Xarxa Vives és llicenciat en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor enginyer de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València (UPV). Així mateix, és catedràtic de Tecnologia Electrònica i ha exercit en diferents llocs de gestió universitària a la UPV: subdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació (ETSIT), director de l'Àrea de Programes Internacionals, vicerector d'Intercanvi Acadèmic per la Ciutat Politècnica de la Innovació i vicerector de Planificació i Innovació, i finalment rector de la Universitat Politècnica de València des del juny del 2013.
Josep A. Planell, mig any de president
Durant el mandat del rector Planell, la Universitat ha treballat per prevenir i actuar en casos d'assetjament sexual en la comunitat universitària. La Trobada Fòrum Vives d'Igualtat de Gènere va acollir, al desembre, el grup de treball de la Xarxa Vives d'Universitats que avança en aquest camp amb la voluntat de millorar els protocols d'actuació i arribar a eradicar qualsevol manifestació de violència basada en el sexe.
Es destaquen, també, les medalles d'Honor que la institució va lliurar a la matemàtica Pilar Bayer i a l'artista plàstic Antoni Miró l'estiu passat.
Presidència rotatòria
La presidència de la Xarxa Vives és semestral i rotatòria, per acord del Consell General de la Xarxa. Els rectors de les universitats van decidir, el gener del 1998, que la presidència de la institució seguís un torn establert i ratificat per l'òrgan esmentat en cada canvi de presidència. La universitat que presideix la Xarxa esdevé el punt de referència de les activitats fonamentals i l'agent principal de la representació institucional de l'associació al llarg del semestre de durada de la presidència.