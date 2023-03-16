«No puc viure sense tu»Un aparell ha irromput a les nostres vides per ocupar tots i cadascun dels nostres espais de relació. Com estan canviant els mòbils el nostre dia a dia? Com estan afectant les nostres capacitats d'atenció i de concentració? Som nosaltres qui els controlem o ens controlen ells a nosaltres?
Aquestes i altres preguntes troben resposta al programa 30 Minuts, "No puc viure sense tu" on s'explica com aquest aparell de la mida d'un paquet de tabac ha significat un canvi, de vegades profund, en les relacions. Com lligar és ara molt més fàcil a través d'una multitud d'aplicacions creades expressament per a això, però també constatarem que els mòbils estan darrere de moltes separacions.
Les xarxes d'amics s'han ampliat, en alguns casos, molt. Des de nens de 12 anys que es coneixen abans virtualment que a la vida real, fins a adults que fa tres anys que organitzen sopars amb centenars de persones que s'han conegut exclusivament a través del Twitter.
Però aquesta hipersocialització té algunes conseqüències no desitjades. Un estudi fet a la Universitat de Bonn demostra que consultem el mòbil cada 18 minuts, una distracció contínua que, en el cas dels adolescents, s'associa a una dificultat més gran per aprofundir. La neurobiòloga Mara Diersen i el professor d'Antropologia de la UB, José Luis Molina, ens ho expliquen.
Un altre dels aspectes que generen polèmica entorn dels mòbils és el fenomen anomenat "phubbing", és a dir, fer més cas al telèfon que a la persona que tenim al davant. El psicòleg de la UOC, Manuel Armayones, ho ha estudiat i adverteix que els "smartphones" agreugen encara més la pressió social per ocupar cada minut de les nostres vides.
L'última part del reportatge està dedicada a l'aspecte més dur i que més delata com, sovint, el mòbil ens controla a nosaltres i no a l'inrevés. Els experts de la UOC, Francesc Núñez i Modesta Pousada ho expliquen.
La irrupció del mòbil a les nostres vides ha comportat també perills, el documental parla amb testimonis d'un accident mortal causat per la utilització d'un mòbil per part del conductor i parlem amb una víctima greu d'un altre accident. La Raquel va quedar tetraplègica i sap millor que ningú el risc que té atendre el telèfon mentre es condueix.
Podeu consultar aquest reportatge de 30 Minuts, clicant a aquest enllaç.
Entrevista sencera a Manuel Armayones, professor de Psicologia de la UOC
Entrevista sencera a Francesc Núñez, sociòleg de les emocions de la UOC