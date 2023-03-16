La UOC participa en un projecte europeu sobre lideratge per a la transformació digital de les universitatsImplementar un programa de formació en lideratge per a rectors i vicerectors de les universitats europees, tenint present el paper de les tecnologies digitals i els recursos educatius oberts (OER) per a la transformació de les institucions: aquest és l'objectiu del projecte «Transforming Universities of the Digital Age» (D-Transform), el qual compta amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i amb el qual es vol ajudar els òrgans de govern universitaris a definir les estratègies digitals pròpies i coordinar-los amb les polítiques públiques definides a escala nacional i europea. Finançat pel subprograma d'aliances estratègiques –adscrit al programa europeu de finançament Erasmus+– té un pressupost de gairebé mig milió d'euros i es durà a terme fins al 2017.
Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC i investigadora responsable del projecte per part de la universitat catalana, apunta que el projecte té la intenció de proporcionar als responsables universitaris europeus «les eines necessàries per a la transformació de l'educació superior en l'era digital». La UOC organitzarà en el marc del projecte dues «escoles de lideratge» i «hi aporta la seva pròpia experiència pel fet d'haver nascut completament digital», indica Aymerich. La vicerectora de la UOC aclareix que amb D-Transform es vol contribuir, des de la governança de les universitats, «a facilitar la transició des d'una educació exclusivament presencial a una altra amb més influència de les tecnologies digitals i els recursos en obert».
L'equip
D-Transform es nodreix de l'experiència i la fortalesa d'un consorci format per les següents institucions participants:
La francesa Fondation Maison des Sciences de l'Homme, que coordina el projecte.
La UOC, institució que està posant en pràctica dues escoles de lideratge per a la gestió de les universitats.
La Universitat de Lorena (amb la contribució de Sero Consulting Ltd), la qual elabora directrius amb recomanacions per a les estratègies universitàries basades en l'ús de l'e-educació.
El Politècnic de Milà - METID, institució que coordina la posada en pràctica d'un kit de capacitació en línia.
La Universitat de Budapest de Tecnologia i Economia, la qual condueix el Grup Intern de Qualitat.
L'EDEN (Xarxa Europea d'Ensenyament Virtual i a Distància), encarregada de tasques de difusió.