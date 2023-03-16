La UOC visibilitza per Sant Jordi la infància protegida

La UOC visibilitza per Sant Jordi la infància protegidaAquest 23 d'abril, la UOC donarà 3.000 euros als infants de la cooperativa Drecera perquè es destinin als seus programes socials. La iniciativa de la Universitat Oberta de Catalunya pretén sensibilitzar la comunitat universitària i donar a conèixer el col·lectiu d'infants en situació de desemparament. Només a Catalunya, prop de 2.500 nens i nenes viuen en centres de protecció
Com a agraïment a aquesta donació econòmica, dos infants de Drecera han dibuixat un punt de llibre que la UOC regalarà als treballadors amb motiu de la Diada, amb el lema «Tots els nens i nenes celebren Sant Jordi llegint».
El president de la cooperativa, Joan Muntané, agraeix la donació de la UOC perquè «fa possible aprofundir en els nostres projectes, que han sofert ajustos en aquest moment de crisi». «El fet de prestigiar la professió, de difondre bones pràctiques educatives, de dur a terme investigacions i desenvolupar noves mirades cap a les necessitats socials, respon a algunes de les necessitats que esperem poder continuar articulant amb la UOC», ha manifestat Muntané.
La UOC vol evidenciar així una realitat en ocasions invisible: les infàncies maltractades, abandonades i desemparades que recorren els camins del sistema de protecció. Per a Segundo Moyano, director del grau d'Educació Social de la UOC, «parlar en l'actualitat de tots els nens i nenes és assumir que no hi ha un únic trajecte ideal d'infància».
Moyano puntualitza que aquesta acció de sensibilització de la UOC «no és un acte de compassió ni una demanda d'ajut, sinó un acte de reivindicació, de compromís social, ètic i polític amb totes les infàncies».
Aquest dimecres, el rector de la UOC, Josep A. Planell, i el president de l'entitat, Joan Muntané, han signat una addenda al conveni vigent entre ambdues institucions per la qual es fa efectiva la donació de 3.000 euros.
Sis anys de col·laboració acadèmica
Drecera, una de les entitats amb més prestigi dins del camp de la protecció de la infància a Catalunya, està vinculada a la UOC des de l'any 2009, en què va començar la col·laboració acadèmica. La cooperativa es dedica a l'atenció d'infants en centres residencials d'acció educativa (CRAE) i al servei d'acolliment familiar.
Com explica Moyano, «tant als centres residencials com al servei d'acollida, hi ha estudiants en pràctiques, i, a més, diversos professionals de la cooperativa fan de professors col·laboradors a les assignatures clau de treball social i educatiu amb la infància». De fet, el president de l'entitat, Joan Muntané, és professor del grau d'Educació Social.
Viure sota la tutela de l'Administració
Actualment, el 40% dels infants i adolescents catalans en situació de risc greu o de desemparament són atesos en centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). En funció del tipus de cas i l'edat, a Catalunya hi ha diversos tipus de centres de protecció: els centres d'acolliment, els centres residencials d'acció educativa (CRAE), els centres residencials d'educació intensiva (CREI) i els centres de primera acollida.
Un CRAE, com els de la cooperativa Drecera, té la funció d'atendre les necessitats bàsiques dels infants en els casos en què la família no estigui capacitada per a fer-se'n càrrec, o quan sigui necessari protegir la criatura de l'abandonament, el maltractament, l'explotació, o qualsevol perill que atempti contra la seva integritat física, psíquica i moral.