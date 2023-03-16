La realitat augmentada entra a l'aula recull el Premi UOC Baldiri Reixac

La realitat augmentada entra a l'aula recull el Premi UOC Baldiri ReixacFrancesc Nadal i Jenny Triviño són dos professors empordanesos que fa uns anys van apostar per introduir la realitat augmentada a l’aula. La resposta dels alumnes va ser molt bona. I entre tots van crear el projecte didàctic «illARgonauta», un blog que uneix el món del màrqueting amb el de les llengües clàssiques i fa servir realitat augmentada. I que l’ha fet mereixedor del cinquè Premi UOC Baldiri Reixac. El jurat en valora «la innovació i la creativitat aplicada a l’aula i l’enfocament transversal, que trenca les fronteres habituals entre àrees de coneixement aparentment distants».
El rector de la UOC, Josep A. Planell, lliurarà el guardó, dotat amb 4.000 euros, als mestres impulsors del projecte, en el marc dels XXXVIII Premis Baldiri Reixac. El president Puigdemont presidirà l’acte, que se celebrarà dilluns 9 de maig a les 19 h al Palau de la Generalitat de Catalunya.
Foto: Fundació Carulla
Segons el jurat, aquest és un projecte «innovador que potencia la creativitat, l'autonomia i el treball en equip dels estudiants gràcies a un enfocament articulat en competències i transversal».
Amb aquesta iniciativa de l'Institut Illa de Rodes, de Roses, els estudiants aprofundeixen en la influència de la cultura clàssica en el món del màrqueting i desenvolupen continguts propis en formats com l'audiovisual o la realitat augmentada.
El jurat valora que aquesta iniciativa «desperta la curiositat i l'interès per la investigació dels estudiants» i, al seu torn, «els converteix en protagonistes actius del seu aprenentatge». I recomana donar-lo a conèixer a altres centres educatius.
illARgonauta
Neix el setembre del 2012 amb l'objectiu d'analitzar les referències clàssiques usades en el màrqueting: noms clàssics posats a productes i marques, referències clàssiques en anuncis publicitaris, déus i herois duts al cinema...
Es posava en marxa, així, un projecte didàctic en forma de blog que unia l'economia amb el món clàssic i que apostava per la realitat augmentada com a eina educativa.
Des d'aleshores, han introduït dues novetats:
- l'edició de continguts audiovisuals d'arrel mitològica (PhoenixARs) per a ser vistos amb aplicacions de RA amb mòbils o tauletes, i
- la implementació del joc QuisEstQuis, amb animacions i RA per a reconeixement facial.
Aquest és el cinquè any que la Fundació Carulla i la UOC convoquen aquest guardó per premiar la millor experiència docent en clau d'innovació, rellevant per la seva creativitat i capacitat d'anàlisi i adaptació al propi context, que ha permès afrontar reptes educatius de sempre o oferir respostes a nous problemes de l'escola del segle XXI.
XXXVIII Premis Baldiri Reixac a escoles, alumnes i mestres
Els Premis Baldiri Reixac reconeixen, des de fa trenta-vuit anys, l'excel·lència en la tasca docent del professorat català. Són una referència per a mestres i professors de tots els nivells educatius (des dels primers anys fins al batxillerat) per la qualitat dels premiats i per la rigorosa tasca del jurat.
Enguany s'han rebut 245 candidatures. Els premiats rebran un total de 100.100 euros, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana.