Un projecte de realitat augmentada de la UOC i CosmoCaixa, seleccionat per a l'Atles de la innovació a CatalunyaL'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha presentat aquest 15 de juny la segona edició de l'Atles de la innovació a Catalunya, impulsat per la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI). En aquest recull d'experiències exemplars entre grups de recerca i empreses, un projecte de realitat augmentada de la UOC i CosmoCaixa ha estat seleccionat, juntament amb altres 17 projectes, com a cas d'èxit de col·laboració en l'àmbit de la innovació. El projecte, liderat per Lluís Villarejo, de l'Àrea de Tecnologia de la UOC, permet reproduir mitjançant la realitat augmentada un model 3D animat i complet d'un dinosaure Triceratops a partir del crani que hi ha exposat al museu.
La realitat augmentada permet enriquir la visió del món real amb imatges virtuals. El seu ús cada vegada és més estès en diferents àmbits com la docència, el màrqueting, l'arquitectura, l'educació, el turisme i la medicina, entre altres. En el projecte UOC-CosmoCaixa (endegat el 2015), els visitants es poden descarregar una app, enfocar amb els seus dispositius mòbils el crani exposat del Triceratops horridus, un dinosaure de gairebé 10 metres de longitud i sis tones de pes, i experimentar com l'animal pren vida a partir del crani. Tant nens com adults, a banda, poden consultar materials relacionats d'altres dinosaures i admirar-ne l'envergadura.
Per a Villarejo formar part d'aquest Atles «representa un reconeixement a la feina d'impuls tecnològic i transferència de coneixement que es realitza des de l'Àrea de Tecnologia i des de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència de la UOC , i posiciona la nostra universitat com un referent en innovació tecnològica i transferència de coneixement cap a la societat».
Sobre la Plataforma CTI
La Plataforma CTI és un projecte estratègic per a enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. La Plataforma promou la interacció i la cooperació estable entre les universitats, el món empresarial i les administracions públiques de Catalunya per tal de treballar conjuntament pel progres social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural.
Per aquest motiu, des del 2015 elabora un recull de casos d'estudis, l'Atles, per tal de descriure i difondre experiències d'èxit de cooperació entre grups de recerca de les universitats i empreses. L'objectiu és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos, els elements que intervenen en aquesta col·laboració: com sorgeix la necessitat de cooperar? Quins són els mecanismes per a posar en contacte ambdues organitzacions? Què ocorre durant la col·laboració? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins són els resultats per a ambdues organitzacions?, etc.