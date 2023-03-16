Comunicat de la UOC

17/6/16 · Institucional
Comunicat de la UOCDavant de la notícia apareguda en els mitjans de comunicació sobre la petició de la rebaixa de les taxes universitàries promoguda pel Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (Ceucat), la UOC vol fer constar que:
- En cap moment el Ceucat s’ha adreçat a la UOC per demanar formalment la seva posició respecte la baixada de taxes.
- El rector de la UOC no va rebre cap invitació per a participar en l’acte celebrat dijous 16 de juny.
- La UOC vol deixar clar que, atesa la tipologia dels seus estudiants i potencials estudiants, donaria tot el seu suport a la baixada del 30% de les matrícules sempre i quan la Generalitat compensés aquest percentatge. La UOC manifesta, doncs, que, en aquestes condicions, dóna ple suport a la petició del Ceucat.