Un projecte educatiu digital sobre Joana Raspall guanya el premi LletrA 2016El projecte Un món de poesia és el guanyador del Premi LletrA 2016 de la UOC al millor projecte digital de i sobre literatura catalana. Segons el jurat, facilita l'hàbit de la lectura entre els infants amb un projecte transmèdia (barreja de diferents formats, mitjans i/o plataformes), fent convergir poesia, aplicacions, minisèries i xarxes socials. El guardó és dotat amb 2.000 euros.
Un món de poesia és un entorn digital transmèdia creat a partir de la poesia de Joana Raspall. La iniciativa conté dues apps educatives per a tauletes i telèfons mòbils (en català i anglès), dos comptes a les xarxes socials (Twitter i Facebook), tallers de poesia interactiva a les escoles i també una sèrie d'animació que té per objectiu estimular els infants a llegir i crear poesia.
L'app d'Un món de poesia ja té en només nou mesos més de 10.000 usuaris entre 5 i 12 anys. És la primera app educativa sobre poesia infantil que s'ha fet mai a Catalunya i està obtenint grans resultats en usuaris i repercussió mediàtica. Joana Raspall hi posa la sensibilitat poètica i l'actriu Sílvia Bel, la veu.
El guanyador del premi, Ernest Cauhé, ha explicat que l'entorn transmèdia d'Un món de poesia es completa –de moment– amb la sèrie d'animació Joana Raspall, la caçadora de paraules, que està en fase de desenvolupament. És una sèrie de 13 capítols d'11 minuts en què la protagonista i els seus col·laboradors desfaran en cadascun dels seus viatges els mals i les dificultats d'aquest món amb l'art de les paraules i la màgia de la poesia. Té vocació d'estrenar-se a la TV i en l'àmbit internacional.
El jurat és format per l'escriptor Josep M. Fonalleras; el vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés; el professor agregat dels Estudis d'Arts i Humanitats i director del màster d'Estudis Catalans de la UOC, Josep-Anton Fernàndez; la doctora en Filologia Gemma Lluch, i el director del programa d'Enginyeria Informàtica de la UOC, Daniel Riera.
Els premis LletrA són convocats per la Fundació Prudenci Bertrana i el Projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la intenció de destacar la millor iniciativa digital realitzada amb l'objectiu de promoure el gust per la lectura en català i ampliar el coneixement dels autors i obres catalanes a la xarxa. L'acte de proclamació dels premis és aquest dijous a les 20.30 hores a l'auditori de Girona, en el marc dels Premis Literaris de Girona.