Els termes de l'aprenentatge en línia, en el nou diccionari del TERMCAT i la UOCEl TERMCAT i la UOC publiquen el Vocabulari de l’aprenentatge en línia. Es tracta d’un recull d’una cinquantena de termes catalans, amb definicions i equivalents en castellà, francès i anglès, que representa una aproximació sectorial a un àmbit transversal i ampli, que ha crescut gràcies al desenvolupament d’Internet i de les noves tecnologies aplicades a l’educació.
La motivació d’aquesta obra s’ha de buscar en la dificultat de denominar en català una terminologia nova que majoritàriament ha entrat directament en anglès (e-learning, m-learning, x-learning, e-assessment, MOOC, PLE, e-portfolio, etc.) i en l’interès de la UOC, com a promotora de la iniciativa, d’aconseguir el màxim consens en la fixació de les propostes catalanes. El TERMCAT ha analitzat cadascun dels termes, amb el suport dels especialistes de la UOC i altres experts del sector, i algunes de les propostes sorgides d’aquest treball han estat posteriorment validades pel Consell Supervisor del TERMCAT.
El Vocabulari de l’aprenentatge en línia ofereix, doncs, propostes catalanes alternatives als manlleus anglesos, en casos com ara aprenentatge en línia o aprenentatge digital (e-learning), aprenentatge adaptatiu (adaptive learning), educació semipresencial (blended education), entorn personal d’aprenentatge (personal learning environment), ludificació (gamification) o portafolis digital o dossier digital (e-portfolio).
El recull s’afegeix a la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més d’un centenar de títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.
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