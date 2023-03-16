L'EAPC i la UOC presenten la primera edició del màster de Direcció Pública

L'EAPC i la UOC presenten la primera edició del màster de Direcció PúblicaLa consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Agustí Colomines, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, han presentat avui la primera edició del màster de Direcció Pública. Es tracta d'un nou programa formatiu de tercer cicle de l'EAPC, en col·laboració amb la UOC, que s'adreça a directius dels sectors públic i privat que vulguin formar-se en l'execució de la direcció pública i el lideratge d'equips i persones.
El màster té com a objectiu oferir un espai d'aprenentatge multidisciplinari que posi a la disposició dels directius coneixements, valors i estratègies per a enfrontar-se al gran repte de la responsabilitat que comporten els seus càrrecs. Posa l'èmfasi en els valors de servei i d'ètica pública vinculats a la responsabilitat directiva i en el fet d'exercir la direcció pública des d'una perspectiva humanista i global, que incorpori l'esperit crític i la diversitat de mirades.
Desenvolupar habilitats per al creixement personal i professional i dominar les eines que permetin dur a terme un lideratge creatiu que possibiliti la gestió efectiva de les crisis són també objectius del programa formatiu, que, a més, pretén crear un entorn de xarxa social entre els alumnes per a ajudar-los a resoldre problemes.
El màster està codirigit per Xavier Antich, Elisenda Malaret, Heribert Padrol i Ana M. Delgado i compta amb un extens claustre docent, acadèmic i professional. S'estructura en cinc blocs temàtics i un treball final de màster, que serà necessari per a obtenir el títol. Els blocs en què s'estructura el pla docent són: marc polític; marc legal i financer; gestió i management; elaboració, implementació i avaluació de polítiques públiques, i habilitats i estratègies directives. Cada bloc inclou diverses assignatures, amb sessions presencials i virtuals, tallers, conferències, diàlegs sobre experiències i visites a institucions públiques.
Aquest programa formatiu s'adreça al personal directiu de les administracions públiques catalanes, ja sigui l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, l'Administració local o les universitats, així com als càrrecs electes i al personal directiu del sector privat.
El màster tindrà una durada de vint mesos, des del març del 2017 fins al desembre del 2018. Està previst que es faci una sessió informativa sobre el màster el 19 de gener de 2017 a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. La sessió d'obertura del curs serà el 16 de març de 2017.