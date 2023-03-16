Una exposició permet descobrir la història de la computació

Una exposició permet descobrir la història de la computacióL'exposició «Computació Gran Reserva. De ceps ancestrals, raïm de futur», organitzada amb la col·laboració dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC i l'empresa informàtica Grup Pancorbo, per part de la Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat de La Rioja, permetrà als visitants descobrir 72 aparells i objectes sobre la història de la computació anterior als actuals ordinadors. La mostra, que té un objectiu didàctic, serà acollida per la Universitat de La Rioja fins al 22 de juliol, per inaugurar el nou edifici de la seva Facultat de Ciència i Tecnologia.
Julio Rubio García, rector de la Universitat de La Rioja, ha inaugurat l'exposició. Al seu costat hi havia Ángel Luis Rubio García, degà de la Facultat de Ciència i Tecnologia; Nuria Castell Ariño, degana de la Facultat d'Informàtica de la UPC; i el comissari de la mostra, Joan Antoni Pastor Collado, professor de la UPC i dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, que també han estat representats per Marta Molins Daviu.
Aquesta exposició és l’evolució de l'exposició «FeliciTICs 15-35-1: 35 antecedents TIC pels 15 anys dels EIMT», que va estar exposada a la UOC el 2013, i que es va traslladar a La Rioja en espera de la conclusió de l'esmentat nou edifici. Pastor Collado ha seleccionat, documentat i catalogat tots els aparells i objectes que mostren com es mesurava, comptava, calculava, etc. abans de l'existència dels actuals ordinadors: des d'àbacs, comptafils i comptavoltes, llibres de taules, sumadores, targetes perforades, regles de càlcul, fins a les calculadores electròniques.
La mostra es divideix en set apartats (Comptar, Sumar, Calcular, Comptabilitzar, Computar, Informatitzar i Comunicar) i té un objectiu didàctic i històric, ja que els usuaris de tecnologia ‒molt especialment els pertanyents a les generacions contemporànies‒ s'acostumen molt ràpidament als avanços i a les novetats tecnològiques, però l'exposició permet fer entendre com hem arribat fins al moment actual.