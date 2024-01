Els alumnes de la UOC omplirien la meitat del Camp Nou. Un total de 51.160 persones d’arreu del món ha triat la Universitat Oberta de Catalunya per a estudiar-hi un grau o un màster universitari, és a dir, un títol oficial. Concretament, 35.473 persones cursen un grau i 15.687, un màster universitari. La Universitat experimenta, així, un increment del 8,8% dels seus alumnes respecte al curs passat.

En l’àmbit internacional, la UOC té 2.847 alumnes estrangers cursant un títol oficial, xifra que representa un increment del 27,7% respecte de fa un any. El grup que més creix a la UOC prové, sobretot, de Colòmbia (on aquest any la Universitat ha obert una oficina), l’Equador (on els títols ja són homologables), Alemanya i el Regne Unit. Els títols més sol·licitats per aquest col·lectiu són els graus de Psicologia, Administració i Direcció d’Empreses i Enginyeria Informàtica, i els màsters universitaris de Drets Humans, Democràcia i Globalització, Ciència de Dades (Data Science) i Educació i TIC (E-learning).

Per comunitats autònomes, Catalunya encapçala la llista en nombre d’alumnes matriculats, 31.744 persones, i creix un 6,1% respecte al curs passat. La segueixen la Comunitat Valenciana, amb 3.546 estudiants, un 13,1% més que fa un any; Madrid, amb 3.306 alumnes, amb un creixement del 20,3%; les illes Balears, amb 2.030 persones, un 7,4% més que el curs 2017-2018, i Andalusia, amb 1.948, un 0,1% més que el curs passat. Ronden el miler d’alumnes les illes Canàries, amb 972 persones, xifra que representa un augment del 20,3% respecte d’un any enrere; Galícia, amb 799 alumnes, amb un augment del 4,9%; Aragó, amb 742 persones matriculades i un 5,1% de creixement, i el País Basc, amb 739 i un 29% més d’alumnes.

Les comunitats autònomes que experimenten un creixement més alt d’alumnes, situat entre el 20% i el 30%, són el País Basc (29%), Cantàbria (25,8%), Canàries i Madrid (20,3%), i Navarra (19,3%).



Quin grau i màster trien segons la comunitat autònoma?

Globalment, dels set estudis que té la Universitat (l’equivalent a les facultats de la resta d’universitats), són els de Psicologia i Ciències de l’Educació els que acullen el volum més gran d’alumnes (13.642 persones). Els segueixen els d’Economia i Empresa (9.613), Dret i Ciència Política (7.801), Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (7.518), Arts i Humanitats (4.100), Ciències de la Informació i de la Comunicació (3.768) i Ciències de la Salut (757).

Per comunitats autònomes (i per ordre alfabètic), el grau o el màster universitari més sol·licitat a Andalusia és el màster universitari d’Educació i TIC (E-learning), a Aragó el grau de Psicologia, a Astúries el màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, a les illes Balears el grau d’Administració i Direcció d’Empreses, a la Comunitat Valenciana el màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, a les illes Canàries i a Cantàbria el grau de Psicologia, a Castella - la Manxa el grau d’Enginyeria Informàtica i el de Psicologia, a Castella i Lleó el grau de Psicologia, a Catalunya el grau de Psicologia, a Ceuta el màster universitari d’Educació i TIC (E-learning), a Extremadura el grau de Dret, a Galícia el grau d’Enginyeria Informàtica, a la Rioja els graus de Psicologia i d’Administració i Direcció d’Empreses, a Madrid el grau d’Enginyeria Informàtica, a Melilla el grau d’Administració i Direcció d’Empreses i el d’Enginyeria Informàtica, a Múrcia el màster universitari de Nutrició i Salut, i a Navarra i al País Basc el grau de Psicologia.



L’estudiant de la UOC és una dona jove i amb feina

L’estudiant de la UOC compagina els estudis amb una feina en un 80% dels casos, i un 70% té una titulació universitària prèvia. Tria la UOC perquè és innovadora i li permet gestionar millor el temps. Per gènere, un 58% són dones, i per edat, abunda la franja que té entre 26 i 35 anys, que representa un 37% del total d’alumnes. El 94% és de l’Estat espanyol, un 2% és de Llatinoamèrica i el 4% prové de la resta del món.



Presència global de la Universitat

El darrer any, la UOC ha ampliat la seva presència territorial amb l’obertura d’oficines a Alacant, Vigo, Palma i Bogotà. La més recent és de fa tot just una setmana, quan la Universitat inaugurava un punt d’atenció a Alacant per a donar servei als alumnes d’aquesta província. I fa només un mes, la UOC obria la primera oficina a Galícia. Des del novembre del 2017, el número 11 del carrer d’Ausiàs March de Palma acull una seu de la Universitat, un espai que reforça la presència que ja té la UOC a les illes Balears, amb punts a Manacor, Ciutadella i Eivissa.

La seu més internacional també s’ha obert aquest any: al mes de març diversos representants de la UOC es desplaçaven a Bogotà per inaugurar-hi la segona oficina internacional després de la de Mèxic, amb l’objectiu de millorar l’atenció dels milers d’estudiants i graduats que la UOC té a Colòmbia, i també de refermar les relacions de més de quinze anys amb les institucions acadèmiques i l’Administració pública colombianes.

En l’àmbit internacional, cal destacar que la UOC ha debutat l’últim any en dos dels rànquings més prestigiosos que hi ha en el sector universitari: el Times Higher Education, en què és l’única universitat en línia de tot l’Estat que hi consta, i el de Xangai.