La UOC, primera universitat en línia d'Espanya en producció científica

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la primera universitat en línia d’Espanya pel que fa a la producció, la rellevància i la productivitat anual de documents científics, tal com indica l’últim informe La Universitat espanyola en xifres (2016-2017), elaborat per Crue Universitats Espanyoles.

Amb 858 documents científics produïts entre el 2007 i el 2016, la UOC ha augmentat el seu volum de publicacions durant el període analitzat més d’un 1.500%, dada que reflecteix el compromís de la institució amb el desenvolupament investigador del país i, en definitiva, amb la millora de l’activitat d’R+D+I a les empreses.

L’activitat investigadora de la UOC forma part del compromís d’aquesta universitat amb el progrés i el benestar de la societat. «Innovar és rendible per als països i per a les condicions de vida dels seus habitants», assenyalen des de Crue. En l’informe, també insisteixen en el paper clau de les universitats en el terreny de la innovació, atès que produeixen més del 60% de la ciència espanyola i disposen del capital humà necessari per a ajudar les empreses i institucions a transformar aquest coneixement en aplicacions pràctiques i, d’aquesta manera, oferir als mercats nacionals i internacionals serveis i productes que incorporin solucions capaces de resoldre problemes reals.

En aquest sentit, l’activitat de recerca, transferència i innovació de la UOC la desenvolupen més de 400 investigadors i s’organitza en 45 grups de recerca que treballen en 7 estudis o departaments i en 3 centres de recerca: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), centrat en la investigació de la societat en xarxa; l’eLearn Center, especialitzat en la innovació en l’aprenentatge en línia, i l’eHealth Center, en què s’estudia l’ús de les TIC per a la millora de la salut.

Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, destaca que «aquests resultats posen de manifest la capacitat productiva de la investigació interdisciplinària, la que coopera entre disciplines per generar nous coneixements que permetin entendre més bé la realitat i facin progressar la societat». Amb això, la UOC vol atraure més talent (d’arreu del món) i, a més a més, no quedar-se tan sols en la productivitat: «volem ser rellevants, que el que investiguem sigui important per a la societat; que tingui, en definitiva, impacte social», afirma Aymerich.

Al seu torn, Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, ha ressaltat la voluntat de la Universitat de promoure una ciència més accessible i participativa per a tothom, reproduïble i transparent. A fi de contribuir a la creació col·laborativa i a la difusió del coneixement en la societat, s’ha impulsat el Pla d’acció de coneixement obert, que té per objectiu reivindicar el coneixement científic com a bé públic i que, alhora, permet visibilitzar l’excel·lència de la recerca i de la formació d’aquesta universitat.

A més a més, la UOC, com a organització compromesa amb la voluntat d’exercir, de manera ètica i responsable, el paper d’agent de progrés i de benestar en la societat, recentment ha definit el Pla d’acció global i social 2017-2020. El seu objectiu és «transformar la UOC en una universitat global i fer que el seu model educatiu es converteixi en una eina d’impacte social gràcies a la cooperació amb universitats i institucions de tot arreu», explica Josep A. Planell, rector de la UOC.