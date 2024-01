Onze beneficis de viatjar en solitari

A banda dels avantatges que viatjar sol pot tenir des del punt de vista logístic, està comprovat que també comporta beneficis per al desenvolupament de l'autonomia i la maduresa de les persones. La professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació Sílvia Sumell ha resumit en aquesta llista els principals avantatges de viatjar en solitari:

Augmentem la nostra seguretat i autoestima .

, ja que d'alguna forma tot depèn d'un mateix i no hi ha massa espai per al «dubte» o deixar-se portar pels altres. En general, es veu augmentat el nostre nivell de benestar global .

, ja que d'alguna manera l'estem exposant a situacions noves i l'estem estimulant. Aquestes situacions noves van des del fet d'estar en contacte amb gent nova, fins a veure'ns immersos en un idioma o paisatge diferents o haver de fer ús d'un mapa per a poder arribar als llocs. Aprenem a estar amb nosaltres mateixos .

. Trenquem el mite que es viatja sol perquè un no té amics o ningú amb qui anar. Això ja no és cert i molta gent prefereix viatjar sola com una nova experiència més.

per resoldre diferents problemes o situacions que ens puguin sorgir. Veure que hem estat capaços de fer-ho ens fa sentir millor. Fem front a possibles pors o inseguretats.

com l'orientació espacial (ex.: a l'hora d'arribar a certs llocs que volem visitar), capacitat d'organització i planificació (ex.: preparar tot el viatge, planificar els diners...), funcions executives, capacitat d'atenció, concentració i memòria (ex.: el fet d'estar sols fa que d'alguna forma hàgim d'estar més alerta i atents al que fem, ja que no depenem del grup o de la parella), aprenentatge o pràctica d'un idioma o paraules nous, potenciació de les nostres habilitats socials (ex.: quan ens relacionem o comuniquem amb gent nova o d'una altra cultura...). Trenquem falsos mites sobre la gent, cultures, esquemes que tenim o prejudicis.

A banda dels pros també cal advertir dels contres d'aquesta forma de viatge. Pablo Díaz apunta que la individualització de les xarxes socials pot generar l'anomenat FOMO ('fear of missing out'). «La preocupació per perdre's alguna cosa del que generen les xarxes socials per la contínua exposició d'experiències —explica—, té un efecte de crida en els viatgers sols que volen satisfer aquestes necessitats creades a les xarxes». També hi ha dubtes pel que fa a la seguretat de les dones que viatgen soles, un grup creixent. I finalment s'ha de tenir en compte una tipologia de viatger solitari que, com apunta Díaz, «són desgraciadament els turistes per motius sexuals, que es desplacen a geografies molt diverses on per motius legals o econòmics troben més fàcil la satisfacció dels seus desitjos».

Per la seva banda, Garay recorda el repte que aquesta nova tendència representa per a la indústria turística. Les destinacions que rebin viatgers solitaris hauran de fer canvis «especialment pel que fa al tipus d'allotjament (habitacions d'ús individual), restauració (opcions per a viatgers en solitari) o oci (això ja més vinculat amb les motivacions)».