La cobertura i qualitat: la crida a les universitats del món

El rol de les universitats en l'Agenda 2030

Per primera vegada, una agenda política de Nacions Unides inclou l'accés a l'educació superior com una de les prioritats en matèria educativa, la qual cosa representa grans reptes per als països i una gran oportunitat per a les universitats d'oferir opcions de qualitat per a tothom.

«Encara que l'expansió d'internet i de les TIC ha ofert noves possibilitats, les desigualtats en l'accés a l'educació i el coneixement persisteixen a tot el món», va explicar Martínez Samper, per destacar que «l'estratègia de globalització i cooperació de la UOC se centra en accions i projectes que redueixin la bretxa educativa i social».

La UOC des dels seus inicis ha estat complement del sistema universitari català brindant educació de qualitat per a totes les persones que per raons diverses no podien ingressar a la universitat. Avui, amb el seu model educatiu 100% online ofereix educació a estudiants a més de 134 països, i continua treballant en la via de proporcionar accés a l'educació superior per a tothom.

​La vicerectora també va presentar la col·laboració amb organismes internacionals com UNITAR, UNWTO i la WHO en la formació d'experts i funcionaris internacionals per facilitar-ne la formació al llarg de la carrera professional i implementar millores en els àmbits i llocs en què estan destinats.

Durant la intervenció de Martínez Samper també es van explicar els programes de mobilitat virtual, que han permès que 1.122 persones d'institucions universitàries com UNIMINUTO a Colòmbia, la Universitat de Talca a Xile o la Universitat Cayetano de Heredia a Perú tinguin una experiència en una universitat europea estudiant una o més assignatures durant un semestre a la UOC sense moure's de casa.