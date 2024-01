Alta dedicació al negoci d'empreses familiars que incorporen les dones

Un altre tret de la comunitat xinesa a Espanya és que «també té un elevat percentatge de dones autònomes, fet que demostra la importància de la dona emprenedora a la Xina», segons Brasó.

Així, Carles Brasó conclou que «la major part de la població xinesa a Espanya viu dispersa i treballa en petites empreses familiars». Hi coincideix Daniel Viader, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, que considera que l'elevat nombre d'autònoms entre la comunitat xinesa es «pot atribuir a una qüestió sociocultural d'aquesta comunitat, molt enfocada a l'empresa familiar i l'autoocupació. No solament treballa en el negoci el titular de l'explotació, sinó també molt sovint altres membres de la família», afirma Viader.

El sector del comerç al detall està en crisi, amb un descens dels treballadors del sector afiliats a la Seguretat Social. Viader, que és assessor de petites i mitjanes empreses, considera que «un factor essencial per a poder entendre aquesta situació és atribuïble a les grans dificultats que tenen els propietaris de petits comerços per a conciliar vida personal i familiar. Moltes vegades als propietaris de petits comerços no els surt a compte contractar una persona per a poder millorar la conciliació familiar», explica.

«En el cas de la comunitat xinesa, aquesta dificultat es gestiona de manera més eficient, en tant que conceptuen aquesta activitat comercial com a negoci familiar», considera Viader.

A més de disposar de la dedicació de diversos membres de la família, hi ha el tòpic que els treballadors xinesos estan disposats a destinar més esforços als seus negocis i gaudir de menys descans.

«D'una banda, la disposició a treballar i a tenir poques vacances és una característica comuna del treballador autònom, sigui d'on sigui», afirma Carles Brasó. «De l'altra, la Xina actual és un país en creixement on hi ha moltes oportunitats, però també és un mercat molt competitiu. Per tant, és probable que, ara mateix, la comunitat xinesa tingui una disposició i capacitat de treballar superior a la mitjana», explica Brasó, que també en subratlla el dinamisme. «La Xina ha experimentat un creixement econòmic que no té parangó. Com a conseqüència, els xinesos s'han acostumat a viure en un context econòmic molt dinàmic i a adaptar-se ràpid a situacions canviants. Per exemple, hi ha molta rotació de treballadors i les empreses es creen i es destrueixen amb molta facilitat», afirma.

Finalment, segons Viader, un altre factor que explica l'elevada ràtio de treballadors autònoms «pot ser conseqüència de les dificultats de la comunitat xinesa per a accedir al mercat de treball per compte d'altri, ateses les mancances en competències lingüístiques dels membres familiars de la primera generació que va arribar a Espanya», explica. Viader considera que aquest model de petita empresa familiar podria deixar de ser majoritari a la comunitat xinesa «quan la segona i tercera generació accedeixin al mercat laboral després de formar-se aquí i amb les competències lingüístiques i tècniques que s'exigeixen per a poder treballar per compte d'altri».