«Volíem que la UOC ens acompanyés en el procés d'articular la visió de virtualització»

La Universitat del Nord (UNINORTE), situada al Carib colombià, és una institució d'ensenyament superior que en més de cinquanta anys d'història s'ha situat com una de les millors universitats de Colòmbia per la qualitat dels seus programes i la seva investigació. Actualment, és una de les poques universitats del país amb acreditació d'alta qualitat.

La relació d'UNINORTE amb la UOC ve de fa anys i de diferents col·laboracions; ambdues pertanyen al Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), que reuneix les millors universitats d'Iberoamèrica, i ara, la UOC l'acompanya i l'assessora en el procés de virtualització.

A UNINORTE s'han plantejat oferir programes virtuals de qualitat per a arribar a nous perfils d'estudiants i ampliar el seu àmbit geogràfic, a més d'aconseguir més impacte social amb l'ensenyament superior, tot això com a objectiu del seu Pla de desenvolupament 2018-2022. «El projecte té grans ambicions i ens ha permès pensar i repensar la manera com es fan i es faran les coses a la Universitat», subratlla Fadia Khouri Saavedra, directora del Centre per a l'Excel·lència Docent (CEDU) d'UNINORTE.

L'eLearn Center de la UOC, dirigit per Lluís Pastor, va començar fa uns mesos el projecte d'assessoria d'UNINORTE, amb la finalitat de proporcionar eines a aquesta universitat i acompanyar-la a engegar amb força el projecte de virtualització o ensenyament superior en línia. Pastor subratlla que «el més interessant de la nostra feina és veure com ajudem a definir el nou model i com els equips d'UNINORTE van modelant el pas següent per a arribar a la universitat que volen: una universitat que respongui als nous reptes que planteja la societat del coneixement. Virtualitzen els processos d'aprenentatge i digitalitzen l'organització per fer un pas més enllà».

Per la seva banda, UNINORTE remarca que «la clau fonamental que ens ha dut a triar la UOC és que pensem que és una universitat amb una visió semblant a la nostra; volem promoure i compartim que el centre del model educatiu sigui l'experiència d'aprenentatge dels estudiants».