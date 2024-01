En aquest context de crisi sanitària global que ha fet tancar les instal·lacions dels centres educatius i ha forçat a continuar la docència en línia o en remot a molts països, la UOC ha decidit compartir la seva expertesa en e-learning amb l’equip docent que la necessiti. Per això, fa una proposta formativa per acompanyar-los en l’adquisició de les competències que la situació creada per la COVID-19 demana. Es tracta del cicle «Docència no presencial d’emergència», que inclou sessions formatives en formats webinar i MOOC. La iniciativa veu la llum el 6 d’abril, coincidint amb el 25è. aniversari de la llei de reconeixement de la UOC, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el 6 d’abril de 1995.

Aquest cicle, dins el lloc web creat per la UOC per donar resposta a la COVID-19, pretén facilitar que els docents puguin continuar el curs amb una certa normalitat. El web oferirà píndoles formatives que permeten als docents, en aquesta situació d’emergència, plantejar al seu estudiantat diferents dinàmiques i recursos de manera no presencial i especialment en línia, alhora que permeten la interacció entre usuaris i experts.

L’oferta formativa està agrupada entorn als següents aspectes claus: per on començar, el disseny dels cursos, l’avaluació, l’acompanyament i motivació de l’estudiantat i l’adaptació de la formació no presencial a diferents àmbits curriculars.

Els docents hi trobaran dos tipus de recursos: un programa de sessions formatives en format webinar i MOOC. Aquesta proposta complementa els recursos ja disponibles actualment al portal Connectad@s: la universitat a casa, un projecte del Ministeri d’Universitats i la CRUE dissenyat per la UNED i la UOC.