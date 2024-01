Els sistemes universitaris de diferents països s'han vist afectats per la pandèmia de la COVID-19, una situació que pot afectar l'accés a l'ensenyament superior els propers semestres. Les universitats han adoptat l'ensenyament a distància com a mètode d'emergència per garantir la continuïtat educativa. No obstant això, ni docents ni estudiants no estan preparats per fer aquest pas i en alguns països d'Amèrica Llatina es preveuen índexs d'abandonament superiors al 50 %.

La UOC, amb l'objectiu de garantir l'accés a l'ensenyament superior de qualitat i oferir cobertura als seus estudiants, treballa amb governs i institucions en la consolidació i la construcció de normatives i models educatius virtuals i híbrids acompanyant-los en la formació del professorat, la integració de variables de qualitat de l'àmbit en línia i l'ampliació de les possibilitats d'accés a estudiants mitjançant beques.

«L'ensenyament superior és imprescindible per millorar la resposta que com a societat podem donar a situacions com l'actual», assenyala la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper. «L'aprenentatge en línia de qualitat pot ser el complement a la universitat presencial i facilitar-hi l'accés, independentment de les circumstàncies», afegeix.

Una de les mesures adoptades per pal·liar aquesta situació ha estat ampliar l'accés a beques en diferents països. A l'Equador, aquest semestre s'atorgaran 200 beques juntament amb la Secretaria d'Ensenyament Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT) i, per primera vegada, s'obre una convocatòria de beques adreçades a estudiants peruans.

La UOC impulsa des de fa anys l'accés a l'ensenyament superior d'estudiants llatinoamericans en col·laboració amb diferents institucions i ens governamentals del territori, com ara la SENESCYT a l'Equador, l'Institut Colombià de Crèdit Educatiu i Estudis Tècnics a l'Exterior (ICETEX) a Colòmbia i l'Organització dels Estats Americans (OEA) a tota la regió. «Estem treballant juntament amb governs i agències d'ensenyament superior per oferir una cobertura universitària més àmplia», subratlla Inés Teresa-Palacio, vicegerent de Desenvolupament Global de la UOC.