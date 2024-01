La UOC consolida el creixement de la seva recerca

La UOC va captar més de 4,2 milions d'euros de finançament extern el 2019 per dur a terme projectes de recerca i innovació. Aquesta és una de les dades que reflecteix el volum de l'activitat l'any passat a la Universitat, extreta del balanç presentat a la Comissió de Recerca i Innovació. De fet, segons el Ranking CYD, la UOC encapçala la llista d'universitats en línia en recerca. I és que, com apunta en una entrevista recent Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, el paper del coneixement i la recerca és crucial, com ha posat de manifest la pandèmia actual.





Més investigadors i grups reconeguts

El balanç, que fa una comparativa per anys entre el 2014 i el 2019, plasma l'evolució quantitativa de la recerca a partir d'un seguit d'indicadors que han recollit el Gabinet de Planificació Estratègica, l'Àrea de Recerca i Innovació (ARI) i l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC.

Com a mostra de l'evolució de l'últim lustre, el personal de Recerca i Innovació de la Universitat ha passat de ser format per 387 professionals el 2014 a 510 l'any passat, cosa que representa un creixement per sobre del 31 %. Molts d'aquests investigadors duen a terme la seva activitat emmarcats en els grups de recerca adscrits a algun dels estudis o a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Dels 46 grups de recerca existents el 2019, 42 tenien el reconeixement de la Generalitat, mitjançant la seva convocatòria de suport als grups de recerca (SGR), quan el 2014 eren 26 de 46. A més, les càtedres han passat de quatre el 2014 a set el 2019.