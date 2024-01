Col·laboració

Una de les primeres col·laboracions entre l'Ajuntament de Castelldefels i la UOC en l'àmbit de la recerca i la innovació ha estat la producció de material expositiu amb realitat augmentada i virtual per a l'exposició arqueològica de la cova del Rinoceront. Aquests treballs amb tecnologies immersives han estat produïts per Immersium Studio, empresa derivada (spin-off) de la UOC, que ha desenvolupat productes audiovisuals per visibilitzar la tasca dels investigadors a l'excavació que ha donat peu a la mostra i recrear en vida els animals trobats. Immersium Studio és una empresa situada a l'edifici RDIT (Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica), destinat a la incubació d'empreses de l'àmbit tecnològic, situat al PMT de Castelldefels.

Pla estratègic

L'Ajuntament de Castelldefels desenvoluparà aquest acord mitjançant el Departament de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, i la UOC ho farà mitjançant la unitat de Knowledge Transfer and Entrepreneurship de l'Àrea de Recerca i Innovació (ARI). Aquesta unitat coordina el Pla estratègic de la Universitat pel que fa a la transferència del coneixement, en el qual s'emmarca l'impuls de la col·laboració signada amb el consistori del Baix Llobregat. Aprovat per la Generalitat de Catalunya, el Pla estratègic de la unitat de Valorització i Transferència de la UOC (PETER) es va iniciar l'any 2016 amb un pressupost de més d'un milió i mig d'euros, el 50 % del qual és finançat pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i l'altra meitat per la Universitat. El PETER consta de cinc eixos fins a l'any 2021: impuls de la col·laboració amb el teixit empresarial i orientació de l'activitat d'R+I per donar resposta a les necessitats de la societat; valorització i comercialització dels resultats de la recerca i la innovació per obtenir impacte econòmic i social; foment de l'emprenedoria entre la societat; promoció de la cultura de transferència i difusió dels resultats d’R+I, i millora contínua de la unitat de Knowledge Transfer and Entrepreneurship de la UOC com a constant de qualitat.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).