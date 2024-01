La UOC és la millor universitat en línia de l'Estat en ciències socials i informàtica, segons el THE

Tercera millor universitat en informàtica de l'Estat

Pel que fa a l'àmbit de la informàtica i a escala estatal, la UOC se situa al mateix nivell que la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Salamanca, i només darrere de la Universitat de Granada i la Universitat de Jaén (251-300). La resta d'universitats de l'Estat espanyol se situen en classificacions inferiors.

Del total d'institucions del món incloses en aquesta llista, la Universitat d'Oxford és la número 1 per tercer any consecutiu. I n'hi ha un parell que s'estrenen en la llista de les deu millors universitats del món: la Universitat Nacional de Singapur, que puja tres llocs i que se situa a la vuitena posició, i la Universitat de Califòrnia a Berkeley, que debuta al novè lloc. El Times Higher Education d' informàtica ha analitzat un total de 827 institucions d'arreu del món.

Aquest dimecres, 28 d'octubre, el rànquing també ha fet públiques les millors universitats del planeta en els àmbits d'arts i humanitats, economia i empresa, salut, educació, enginyeria i tecnologia, dret, ciències de la vida, ciències físiques i psicologia.

El THE és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior. Precisament, al principi de setembre, el THE presentava el rànquing de les millors universitats del món 2021, i situava la UOC, de nou, com l'única universitat en línia de l'Estat present en aquesta classificació. A escala global, la col·locava en la franja 601-800 de les 1.527 institucions d'arreu del món analitzades.