Consells per utilitzar els codis QR de forma segura

Consells per a evitar estafes

El que fan els codis QR és dirigir-nos a un URL, és a dir, a una adreça d'internet, i aquí és on pot haver-hi el problema. «Cal ser curosos quan els utilitzem i desconfiar-ne si no tenim la certesa que el QR l'ha generat el propietari del local o l'entitat corresponent», adverteix Serra, que també ofereix consells per evitar aquest tipus d'estafes. El primer és el lloc on es troben aquests símbols. «Cal desconfiar completament dels que són en llocs accessibles a tothom, ja que els ciberdelinqüents hi poden haver posat un QR fàcilment», explica el professor de la UOC, que indica la diferència que hi ha si el QR es troba a l'interior d'un local o en un caixer de banc al carrer. D'altra banda, hem de comprovar la superfície on està imprès, per descartar que hagin enganxat o col·locat un paper amb un altre codi a sobre. I, finalment, adverteix, hem de configurar el mòbil perquè no obri l'adreça del web o una aplicació «directament». El docent recorda que es pot establir que la càmera pregunti a l'usuari abans d'obrir el contingut del codi per poder veure l'adreça. «Si veiem que l'URL no és el correcte o que no és .es, per exemple, no hem d'obrir el contingut», recomana.

Les dades avalen que bars i restaurants són els llocs on s'utilitzen més aquests codis, amb un 44 % dels enquestats, mentre que en comerç ho va fer un 32 %. Encara que 7 de cada 10 ciutadans consideren que aquests codis fan «la vida més fàcil», la mateixa quantitat reconeixen que estan «preocupats» per la possibilitat d'estafes. La privacitat és el que més inquietud desperta a més de la meitat de les persones participants en l'estudi, tot i que un 33 % diu que se sent «absolutament segur».

Els atacs amb aquesta tecnologia s'han registrat en diferents llocs del món. El 2019, abans de la pandèmia, el Laboratori de Recerca d'ESET Llatinoamèrica ja advertia que per mitjà d'un codi QR s'havien segrestat comptes de WhatsApp «i tingut accés a tots els contactes, arxius i converses del compte de la víctima». Perquè per utilitzar aquesta aplicació a l'ordinador, es fa servir un símbol d'aquest tipus que els ciberdelinqüents van utilitzar per robar dades. L'ús massiu derivat de la crisi sanitària provocarà, segons els experts, més delictes d'aquesta mena. La vicepresidenta de la companyia de programari Mobileiron, Becca Chambers, apunta en un article que els riscos d'aquests codis són «molts i variats» i alerta: «Hem de ser-ne conscients perquè tothom els escaneja». I afegeix: «Continuaran augmentant la seva popularitat i hem d'assumir que els hackers s'aprofitaran de les seves fallades de seguretat i els faran servir per organitzar atacs».