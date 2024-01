L'onada feminista del moviment #metoo ha impactat les noves obres del teatre català, segons la tesi d'una investigadora de la UOC

Tres motius feministes, tres obres emblema

L'autora, a més de mantenir contactes amb un centenar llarg de creadores, ha analitzat durant quatre anys i mig un total de 148 obres i ha construït una àmplia base de dades, a partir de la qual ha conclòs que hi ha tres recursos narratius principals, també anomenats motius, que proven l'impacte dels feminismes en les obres contemporànies del teatre català.

El primer d'aquests motius són els desdoblaments, en què les protagonistes dels espectacles, la majoria, dones, apareixen a escena dividides en dos personatges o més, per retratar com l'imaginari cultural i social heteropatriarcal hi fomenta conflictes interns. És el cas d'una de les tres obres que Nicolau analitza amb molta profunditat, Una gossa en un descampat (2018), on la protagonista, una dona que ha perdut un fill abans de néixer, està dividida en dos personatges que dialoguen entre si.

El segon motiu són els trànsits, desplaçaments reals o figurats, «que serveixen per anar contra els límits del discurs clàssic que representa les identitats com a naturals, per afirmar, en canvi, que les identitats són construïdes socialment», destaca la investigadora. Ho il·lustra amb Limbo (2015), protagonitzada per un noi trans.

Per acabar, segons Nicolau, un altre tret en comú de moltes de les obres analitzades són les genealogies, representacions de vides o d'experiències de dones de generacions precedents, siguin figures històriques o familiars. «Són estratègies de les dones contemporànies per fer front a la pobresa de referents i per repensar-se a elles mateixes», explica l'autora, que en aquest cas fa una anàlisi en profunditat de Cabaret diabòlic (2003), on sis dones transformen la culpa en desobediència.