La UOC, la UPF i ISGlobal llancen el primer màster de salut planetària del món

Competències i sortides professionals

Aquest màster universitari s'adreça a persones amb vocació de treballar en el manteniment de la salut i el benestar de la població i del planeta des de les seves disciplines respectives. Donada la naturalesa interdisciplinària pròpia de la salut planetària, els estudis s'adrecen a persones graduades, llicenciades o diplomades en ciències de la salut, naturals, polítiques, econòmiques o socials i en determinades enginyeries.

Entre les competències que treballarà l'estudiantat hi ha la resolució de situacions complexes de manera viable i sostenible, l'aplicació del pensament creatiu per proposar millores o solucions a escala local i global, el treball amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns o la cerca, l'anàlisi, l'avaluació i la utilització d'informació existent per donar suport a la presa de decisions.

Els titulats i titulades estaran preparats per treballar en diversos sectors, com l'acadèmic i de recerca, orientat a estudiants de doctorat i personal investigador que vulguin incorporar la dimensió de la salut planetària i la sostenibilitat als seus projectes de recerca. En el sector privat, es podran incorporar als departaments de sostenibilitat i de responsabilitat social corporativa d'empreses relacionades amb la salut i el medi ambient. En el cas de les agències internacionals i les organitzacions no governamentals, podran treballar en l'àmbit de la salut i en el desenvolupament i la preservació del medi ambient per promoure i coordinar accions alineades amb la salut planetària des de diferents àmbits.

En els serveis sanitaris, podran incorporar-se als projectes que busquen integrar aspectes de sostenibilitat ambiental en l'atenció i la gestió de la salut com a estratègia fonamental per protegir la salut en l'àmbit global. I, finalment, en l'administració pública, com a tècnics i tècniques d'administracions estatals, autonòmiques, regionals i locals, com a part del desenvolupament i la implementació dels plans de gestió del territori, urbanisme i energia per millorar la salut humana i la del planeta conjuntament.