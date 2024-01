La música de fons podria millorar la memòria de persones amb Alzheimer o deteriorament cognitiu

L'objectiu principal de l'estudi, anomenat Efecto Mozart y memoria en pacientes con deterioro cognitivo (MEM-COG), és investigar si la música pot ser un mitjà que faciliti o potenciï l'aprenentatge a persones amb deteriorament cognitiu (DCL) o malaltia d'Alzheimer (MA) lleu. També investigarà quins aspectes de la música són clau per establir un benefici cognitiu, és a dir, quin tipus de música —relaxant o una música que ens activi— i en quin moment és més útil: per exemple, en la fase en què aprenem una informació nova o en aquella en què recuperem la informació que hem après. Com explica Calabria, investigador del grup Cognitive Neurolab dels Estudis de Salut de la UOC i doctor en Psicobiologia per la Universitat de Pàdua, «és important diferenciar aquests dos aspectes, atès que impliquen processos de memòria diferents, i l'estudi determinarà en quina fase la música pot donar més avantatges».

Cal dir que ja existeixen estudis que indiquen que l'exposició a la música pot augmentar el rendiment en tasques de memòria, aprenentatge i atenció, però, com diu l'investigador de la UOC, «la majoria dels estudis es van fer amb gent sana i no sabem si la música podria ser una eina complementària per estimular cognitivament persones que tenen dèficits de memòria. Aquestes malalties neurodegeneratives es caracteritzen per dificultats a formar noves memòries i la música podria ser una eina per consolidar nous aprenentatges».